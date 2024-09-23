ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Mr.Wish超人氣「哈密瓜系列」回來了！搭萊恩、桃子造型罐超Q

▲▼Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

又到了吃瓜季！鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」超人氣「哈密瓜系列」重磅回歸，選用雲林產出的橘色、綠色哈密瓜打造2款限定飲品，搭配超可愛「Kakao Friends」的萊恩、桃子造型罐盛裝，還有造型蓋簡直可愛爆表，9月25日起正式上市。

▲▼Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼哈密瓜冰沙裡還吸得到脆口晶球。

▲▼Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

Mr.Wish「哈密瓜系列」回來了，選用雲林崙背哈密瓜打造2款限定水果飲，其中，「橘哈啵啵」是以濃郁香甜橘色哈密瓜作為主角，「綠哈啵啵」則是喝得到綠色哈密瓜的清新香氣，並以冰沙呈現，結合香醇鮮奶、脆口晶球，口感超豐富，售價皆為95元。

Mr.Wish哈密瓜系列將於9月25日起正式開賣，凡購買橘哈啵啵即搭配萊恩造型罐，購買綠哈啵啵則搭配桃子造型罐，隨機不挑款；Kakao Friends造型罐一共有5款造型蓋（2款萊恩、3款桃子）以及8款瓶身。

▲▼麻古茶坊推出秋季限定「草莓泡泡派對」系列。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊最新「草莓泡泡派對」系列。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊近日則有全新「草莓泡泡派對」系列，首推「草莓蕾夢泡泡」，選用綿密氣泡飲作為基底，搭配草莓蜜糖，再加入檸檬汁點綴，每一口都能喝到酸甜滋味，還吸得到草莓果肉，每杯售價70元起；另一款「火焰草莓蕾夢泡泡」同樣選用蜜漬草莓蜜糖結合檸檬汁，搭配特製鹹辣豔紅辣椒粉，最後注入氣泡飲，售價75元起，全門市都能喝到。

【你可能也想看】

►麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡
►台灣限定款「珍奶徽章」引暴動！入手方式曝光「只送不賣」
►拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 麻古茶坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

十二廚10款抹茶甜點吃到飽

十二廚10款抹茶甜點吃到飽

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

日月潭秋景絕美　涵碧樓推禪風之旅

日月潭秋景絕美　涵碧樓推禪風之旅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南最新景觀餐廳　180度看百萬夜景

88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口！

日月潭旅宿嘆「住房率15年來谷底」　魚池知名餐廳業績掉3成

台灣松屋「永和首店」最快9月底開幕

埔里河堤旁「欒樹秘境」如金黃大道

盤點松葉蟹吃到飽Buffet餐廳

逢甲排餐爽嗑澎湃自助吧！還能無限加麵

關渡自然藝術季來了！順遊貨櫃市集

最低6折！5家飯店Buffet敬老優惠一次看

平日午餐368元起一人一鍋肉肉吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

十二廚10款抹茶甜點吃到飽

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366