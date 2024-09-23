Mr.Wish超人氣「哈密瓜系列」回來了！搭萊恩、桃子造型罐超Q

▲Mr.Wish哈密瓜系列回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

又到了吃瓜季！鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」超人氣「哈密瓜系列」重磅回歸，選用雲林產出的橘色、綠色哈密瓜打造2款限定飲品，搭配超可愛「Kakao Friends」的萊恩、桃子造型罐盛裝，還有造型蓋簡直可愛爆表，9月25日起正式上市。

▲▼哈密瓜冰沙裡還吸得到脆口晶球。

Mr.Wish「哈密瓜系列」回來了，選用雲林崙背哈密瓜打造2款限定水果飲，其中，「橘哈啵啵」是以濃郁香甜橘色哈密瓜作為主角，「綠哈啵啵」則是喝得到綠色哈密瓜的清新香氣，並以冰沙呈現，結合香醇鮮奶、脆口晶球，口感超豐富，售價皆為95元。

Mr.Wish哈密瓜系列將於9月25日起正式開賣，凡購買橘哈啵啵即搭配萊恩造型罐，購買綠哈啵啵則搭配桃子造型罐，隨機不挑款；Kakao Friends造型罐一共有5款造型蓋（2款萊恩、3款桃子）以及8款瓶身。

▲麻古茶坊最新「草莓泡泡派對」系列。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊近日則有全新「草莓泡泡派對」系列，首推「草莓蕾夢泡泡」，選用綿密氣泡飲作為基底，搭配草莓蜜糖，再加入檸檬汁點綴，每一口都能喝到酸甜滋味，還吸得到草莓果肉，每杯售價70元起；另一款「火焰草莓蕾夢泡泡」同樣選用蜜漬草莓蜜糖結合檸檬汁，搭配特製鹹辣豔紅辣椒粉，最後注入氣泡飲，售價75元起，全門市都能喝到。