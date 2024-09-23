結束400天快閃！宮原眼科姊妹店「明治町冰淇淋」9／25熄燈

▲宮原眼科姊妹品牌「明治町冰淇淋」結束400天快閃，9月25日為最後入園日。（圖／取自明治町冰淇淋臉書）

記者黃士原／台北報導

宮原眼科要離開台南了！去年8月才開幕的姊妹品牌「明治町冰淇淋」，在結束400天的快閃後，9月25日為最後入園日，想吃冰的朋友要把握最後機會。

以宮原眼科、第四信用合作社等事業打響名號的日出集團，去年8月首次跨出台中進駐台南，取得百年歷史建築「赤崁東街宿舍」的委外經營資格，將百年老宿舍打造成新品牌「明治町冰淇淋」，除了供應多款宮原眼科經典冰淇淋，還有台南限定口味，可以拿到一旁的室內立吞區或是戶外用餐區享用。

▲冰淇淋沙龍能夠在日式榻榻米空間慢慢品嚐。（圖／取自台南式臉書）

▲明治町冰淇淋的百年日式榻榻米空間。（圖／取自台南式臉書）

至於能夠在日式榻榻米空間慢慢品嚐的冰淇淋沙龍，則需要提前預約，分別有「大正浪漫」、「關子嶺之戀」、「明治町帶我走」3款套餐可選擇，內容除了「日出集團」經典冰淇淋或台南限定口味之外，隨餐還附上甜點達克瓦茲、飲品，以及台南特有鹽花生。

不過由於日出集團把明治町冰淇淋設定為短期快閃店，上周宣布最後的入園日為9月25日，為期400天的快閃倒數2天，想再品嚐宮原眼科冰淇淋的台南民眾要把握最後機會。

▲萬華龍城號10月1日熄燈。（圖／取自龍城號臉書）

另外，位於台北萬華剝皮寮歷史街區附近的龍城號，已傳承4代，是當地知名的百年老店，不過業者日前公告因租約到期，10月1日結束營業，讓老饕直呼好可惜。

傳承到第四代的龍城號已有百年歷史（第三代經營時叫進財切仔麵），雖然菜單上的台南意麵、切仔麵，與一般麵店大同小異，但在麵裡加進台北少見的「膨皮」，成為店裡招牌。膨皮就是古早味的炸豬皮，但處理過程相當繁瑣，先經過沸水燙過，接著油炸、滷製，最後再放到湯麵裡吸收湯汁，吃起來口感有點像肉。