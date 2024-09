關渡自然藝術季來了！7接地氣裝置、假日有DIY　順遊貨櫃市集賞景

▲「2024關渡國際自然藝術季」即日起至12月31日開跑。(圖/翻攝自台北旅遊網)



記者彭懷玉/綜合報導

一年一度療癒盛事又來了!「2024關渡國際自然藝術季」即日起至12月31日開跑,今年以「生態,作為一個思考」為主題,邀來泰國、法國及日本等三位知名藝術家及台灣藝術家,共同創作出7件作品,成人只要門票60元、優待票30元,除了能就近到關渡自然公園放風,還能體驗全新作品。

▲邀請台灣藝術家陳有德進行創作。(圖/翻攝自台北旅遊網)



「關渡國際自然藝術季」是台灣首次以生態保育結合人文藝術的大型活動,今年已邁入第19年,《永渡池Lucky》由藝術家陳有德,率領關渡國中師生,將關渡宮的「種福池」創作延伸,使地方文化與自然生態結合。另外還有《生命之柱 Pillars of life》、《初 Seed》、《嘗試做一隻鳥Trying to be a bird》、《 翅膀與波浪》、《翼起回家Ascending Home》、《生息在潮濕的土地—無盡之屋 Living in Wetlands》,值得細細瀏覽。

▲▼《生命之柱 Pillars of life》;《生息在潮濕的土地—無盡之屋 Living in Wetlands》。(圖/翻攝自Facebook/關渡國際自然藝術季)



此外,藝術季期間,關渡自然公園也陸續推出多元的自然藝術體驗,如關渡心之所向集章樂、淨零綠生活環保市集等。在10至12月周末還有樹枝鉛筆、種籽相框、藺草杯墊製作等DIY體驗課程,民眾可以趁機放慢緊湊的腳步,到關渡一起體驗大自然、陶冶身心靈。

▲民眾現場體驗藝術家工作坊。(圖/翻攝自台北旅遊網)



動保處表示,藝術季期間,周末參訪還可預約藝術作品導覽活動,進一步認識藝術家的創作理念及了解自然保育的重要。

▲▼關渡碼頭貨櫃市集5月下旬開幕。(圖/記者彭懷玉攝)



逛完藝術季,別忘了就近到關渡碼頭貨櫃市集覓食,餐車種類多元,包含打卡咖啡、 Zero G(甘答門熱狗堡)、南韓大雞、隱樓義大利麵吧、J.Burger美式漢堡、餉賀鍋物料理、泰式料理泰雁、GIKI沖繩飯糰等,可坐在二樓河畔雅座吹秋日涼風,一面用餐,一面眺望淡水河、觀音山和關渡大橋交織的美景,度過慵懶的假日時光。