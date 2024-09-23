關渡自然藝術季來了！7接地氣裝置、假日有DIY　順遊貨櫃市集賞景

▲「2024關渡國際自然藝術季」即日起至12月31日開跑。（圖／翻攝自台北旅遊網）



記者彭懷玉／綜合報導

一年一度療癒盛事又來了！「2024關渡國際自然藝術季」即日起至12月31日開跑，今年以「生態，作為一個思考」為主題，邀來泰國、法國及日本等三位知名藝術家及台灣藝術家，共同創作出7件作品，成人只要門票60元、優待票30元，除了能就近到關渡自然公園放風，還能體驗全新作品。

▲邀請台灣藝術家陳有德進行創作。（圖／翻攝自台北旅遊網）



「關渡國際自然藝術季」是台灣首次以生態保育結合人文藝術的大型活動，今年已邁入第19年，《永渡池Lucky》由藝術家陳有德，率領關渡國中師生，將關渡宮的「種福池」創作延伸，使地方文化與自然生態結合。另外還有《生命之柱 Pillars of life》、《初 Seed》、《嘗試做一隻鳥Trying to be a bird》、《 翅膀與波浪》、《翼起回家Ascending Home》、《生息在潮濕的土地—無盡之屋 Living in Wetlands》，值得細細瀏覽。

▲▼《生命之柱 Pillars of life》；《生息在潮濕的土地—無盡之屋 Living in Wetlands》。（圖／翻攝自Facebook／關渡國際自然藝術季）



此外，藝術季期間，關渡自然公園也陸續推出多元的自然藝術體驗，如關渡心之所向集章樂、淨零綠生活環保市集等。在10至12月周末還有樹枝鉛筆、種籽相框、藺草杯墊製作等DIY體驗課程，民眾可以趁機放慢緊湊的腳步，到關渡一起體驗大自然、陶冶身心靈。

▲民眾現場體驗藝術家工作坊。（圖／翻攝自台北旅遊網）



動保處表示，藝術季期間，周末參訪還可預約藝術作品導覽活動，進一步認識藝術家的創作理念及了解自然保育的重要。

▲▼關渡碼頭貨櫃市集5月下旬開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



逛完藝術季，別忘了就近到關渡碼頭貨櫃市集覓食，餐車種類多元，包含打卡咖啡、 Zero G（甘答門熱狗堡）、南韓大雞、隱樓義大利麵吧、J.Burger美式漢堡、餉賀鍋物料理、泰式料理泰雁、GIKI沖繩飯糰等，可坐在二樓河畔雅座吹秋日涼風，一面用餐，一面眺望淡水河、觀音山和關渡大橋交織的美景，度過慵懶的假日時光。