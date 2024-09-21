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獨創菜燕青茶、蕎麥珍珠！東區新開手搖店「全品項5折喝」只有2天

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲東區新開手搖飲店「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新開店！以簡約仛寂風設計的全新手搖品牌「青山-青茶專業製作」插旗台北東區，除主打高山青茶外，更推出多款獨創配料，有古早味「菜燕青茶」、帶有焦糖穀物香的「蕎麥珍珠」等，9月22日正式開幕，更祭出限時2天「全品項5折喝」優惠，最低只要花15元就能喝到招牌青茶。

全新「青山-青茶專業製作」店型主打簡約仛寂風格，並以手刷感淺杏仁色系呈現，櫃檯左側更特意保留附有小邊桌的坐位區，讓消費者買了飲品可以稍作休息，還能拍照打卡。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲首推4款高山青茶。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲除純茶外，也提供有奶蓋、奶茶、果茶等系列飲品。

飲品主打「高山青茶」，一次精選4款來自世界各地、中高海拔的高山茶，以4季作為靈感命名，包括帶有梔子花香的「春青」、蜜香堆疊木質風味的「夏青」、茶湯有著奶香的「秋青」及具有冷冽青草香的「冬青」，最便宜1杯只要30元；純茶類還有特色綠水、天蟬紅茶以及4款無咖啡因茶款；同步提供奶蓋、奶茶、果茶及加料系列飲品，選擇豐富。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲▼配料部分激推蕎麥珍珠、菜燕青茶。

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

同步推出多款創新配料，首推帶有穀物、焦糖香的「蕎麥珍珠」，搭配鮮奶茶最適合不過；「菜燕青茶」則把市場傳統甜點菜燕變身成手搖配料，清甜冬瓜搭配微脆咀嚼口感，建議搭配帶有梔子花香的春青最好喝；還有「蕎麥奶蓋」，把法國Elle&Vire鮮奶油結合焙香蕎麥粉製成綿密奶蓋，配上玄米茶，一次就能喝到不同穀香的層次感。

青山-青茶專業製作忠孝復興店將於9月22日正式開幕，開幕前2日祭出「全品項5折」優惠，每人限購6杯；9月24日起至9月29日加碼「青茶類+無咖啡因類任搭第2杯半價」，每人限購2組。

青山 -青茶專業製作忠孝復興店
地址：台北市大安區大安路一段21號
營業時間：11:00-22:00

▲▼福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」登台。（圖／NO COFFEE提供）

▲日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」強勢登台。（圖／NO COFFEE提供）

另，咖啡控則不能放過9月20日剛開幕的日本福岡潮流咖啡「NO COFFEE」，首店插旗新光三越台北南西3館，工業風裝潢簡約又大方，更打造半戶外區座位，以灰白色系矮櫃搭配黑色矮桌，一旁放上植栽等佈景，買完咖啡後可以休息打個卡，十分貼心。

▲▼福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲黑咖啡拿鐵吸睛又好喝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

咖啡飲品除了基本的美式咖啡、咖啡拿鐵必點外，激推超吸睛「熱黑咖啡拿鐵」，每一口都是濃郁奶香結合咖啡香，還有台灣限定「梅子沙瓦美式咖啡」；而咖啡系列提供2種咖啡豆選擇，包括帶有花果香的中焙福岡綜合豆，以及喝得到發酵香氣的中深焙東京綜合豆，同步提供不含有咖啡的芝麻、抹茶、巧克力拿鐵選擇。

▲▼福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣限定可頌有3口味選擇。

▲▼福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣還有超可愛餅乾杯塞。

同步推出3款台灣限定可頌，有松露結合蜂蜜的「松露金蜜黑可頌」、經典日式紅豆奶油組合的「紅豆鹹奶油可頌」，以及推薦必吃口味「福岡明太子可頌」；台灣店更打造超療癒比熊犬、達摩杯塞餅乾，只要購買咖啡即可用49元起加購。

NO COFFEE
地址：台北市中山區南京西路15號一樓（新光三越南西三館）

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