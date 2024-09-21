盤點松葉蟹吃到飽Buffet餐廳　饗食天堂高雄門市9月限定

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房炭烤松葉蟹腳。（圖／資料照／台北寒舍艾美酒店提供）

記者黃士原／台北報導

秋天是饕客大吃海鮮的季節，饗食天堂高雄時代店、三多店及台中的星饗道，都推出期間限定的松葉蟹腳來吸客。除了這2家，其實饗 A JOY、饗饗、旭集、島語自助餐廳及泰市場也都吃得到，以下整理提供松葉蟹腳吃到飽的Buffet餐廳。

▲島語自助餐廳「鮮」餐區供應松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

台北漢來大飯店島語自助餐廳

有升級版漢來海港之稱的「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，其中冷盤與海鮮餐檯除了有著滿滿的白蝦、螃蟹外，還有松葉蟹腳無限供應。

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定，無限量供應雪蟹腳。（圖／饗賓提供）

饗食天堂

饗食天堂高雄夢時代店及高雄三多店，9月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應雪蟹腳（在日本又稱松葉蟹），等於最低只要968元就能吃到飽。除了雪蟹腳，饗食天堂還吃得到其他海鮮，包括時令鮮魚刺身、Q彈的現流中卷、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵、紐西蘭淡菜，以及新鮮白蝦等。

▲饗 A JOY海鮮吧供應現開生蠔、日本白蝦、現切生魚片，以及季節蝦蟹，其中包括雪蟹腳。（圖／記者蕭筠攝）

饗 A JOY

饗 A Joy是饗賓餐旅集團去年7月推出的Buffet新品牌，餐廳地點就在台北101的86樓，也是「全台最高Buffet」，結合台灣在地食材打造成8大餐區，提供300多道料理。其中海鮮吧供應現開生蠔、日本白蝦、現切生魚片，以及季節蝦蟹，其中包括雪蟹腳。

▲饗饗午、晚餐也無限供應雪蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

饗饗

饗饗是饗食天堂的升級版，餐區規劃了8大餐區，包括壽司海鮮區、日式西式開胃菜區、砂鍋湯品區、法式鐵板及現切排餐區、港式餐點區、日式燒烤與蒸炸物區、飲品區與甜點區，提供逾200款美食。壽司海鮮區在午、晚餐也供應雪蟹腳。

▲旭集午、晚餐加碼供應雪蟹腳。（圖／取自旭集臉書）

旭集

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「醞炙區」則有各式美味燒烤，而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤，午、晚餐加碼供應雪蟹腳。

▲泰市場假日加碼的松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

泰市場

晶華酒店旗下泰式海鮮Buffet餐廳「泰市場」，今年3月正式回歸進駐大直英迪格酒店，餐檯上供應菜色從原本的60多道增加到90多道，假日還加碼松葉蟹腳與泰國蝦吃到飽，可搭配山葵酸辣醬、蒜味生蝦醬等7種辛香醬料一同享用。

▲台中星饗道9月的周二與周四推松葉蟹吃到飽。（圖／台中星饗道提供）

台中星饗道國際自助餐

台中星饗道國際自助餐9月限定的「松葉蟹吃到飽」活動，每周二與周四的晚餐登場，餐檯升級不加價。除了松葉蟹，海鮮吧匯集各式海鮮，有冰鮮白蝦、醬漬鳳螺、淡菜與鮮脆小花枝等，中島區供應深海魚打造的刺身盛合，冷檯區還吃得到加州卷與海鮮丼。

▲敘日全日餐廳假日再加碼松葉蟹腳與生蠔料理。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，餐檯除了供應地中海紅酒燉牛頰肉、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，9月用餐還可享用肥美海鮮，包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷，以及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉，假日再加碼松葉蟹腳與生蠔料理。

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房的炭烤松葉蟹腳。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店探索廚房

探索廚房供應各國風味料理，餐檯有炭烤區、中西熱食區、日式料理區、炸物及現煎區、沙拉及冷菜區、蒸煮區、窯烤義大利檯與甜點區飲品區。其中炭烤區推出全新菜色，包括炭烤松葉蟹腳（午、晚餐供應）、鹽蔥翼板牛、西西里烤雞、羊腿肉與巴西肉桂烤鳳梨。

▲十二廚也提供松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登大飯店十二廚

十二廚將全廳劃分為12個全開放式的美食料理區，隨著秋意漸濃，餐廳在午、晚餐供應清蒸松葉蟹腳。另外，考量營運成本持續增加，10月1日起午晚餐及下午茶費用全部調漲100元，漲幅為7%至11%。