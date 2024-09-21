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台灣限定款「珍奶徽章」引暴動！入手方式曝光「只送不賣」

▲▼茶之魔手推珍奶徽章。（圖／茶之魔手提供）

▲茶之魔手推珍奶徽章掀起超高討論。（圖／茶之魔手提供）

記者蕭筠／台北報導

2024巴黎奧運台灣代表團的「珍珠奶茶pin」 ，是由珍珠奶茶、鐵塔圖案組合而成，可愛造型超級搶手。人氣手搖飲品牌「茶之魔手」近日打造台灣限定款「珍奶徽章」，珍奶手搖杯造型印上台灣國旗搭配「TAIWAN」字樣，一曝光就引發網友熱烈討論，業者也公開入手方式，限量400個只送不賣。

▲▼茶之魔手推珍奶徽章。（圖／翻攝茶之魔手Threads）

▲珍奶徽章一曝光掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝茶之魔手Threads）

茶之魔手在Threads上曝光「2024茶之魔手珍奶徽章」，特意選用今年總統就職晚宴指定的「國宴珍奶」作為主角，珍珠奶茶手搖杯搭配台灣國旗圖案，以及「TAIWAN」、「MAGIC TEA」、「2024」等字樣，可愛到不行，其徽章有別於一般使用別針、pin，特意以強力吸鐵製成，輕鬆就能別在包包上。

茶之魔手珍奶徽章一曝光便引發熱烈討論，不少網友直呼「要怎麼入手，快告訴我，我不能沒有這個可愛的東西」、「可惡好想要」、「我要我要我要」、「我也想要這個酷東東，愛死珍奶」、「不能預購嗎？限量太殘酷了」、「拜託多做一點放各門市」。

聽見敲碗聲音，茶之魔手公開取得方式，10月10日起至10月13日限時4天只要在南投國際茶業博覽會購買5杯國宴珍奶，即可免費獲得珍奶徽章1枚，可累贈，限量400個，送完為止；至於後續在門市是否也會上架，茶之魔手文化推廣部經理李世朋表示，目前已緊急追加訂製5000個，消費者如何取得尚未定案。

由 @teamagichand00 發佈
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關鍵字： 茶之魔手 珍奶徽章 奧運

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