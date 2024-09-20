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鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理。（圖／業者提供）

▲「旨醞」座落在新莊宏匯i-Tower38樓，擁有美麗的夜景。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅旗下的鐵板燒品牌「旨醞」，座落在新莊宏匯i-Tower38樓，可鳥瞰新北城市美景，也能欣賞落日與夕陽，是新北最美約會餐廳，午、晚間套餐2680元，可享8品美味料理，晚餐可加價600元增加2品菜色。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲3間包廂不但具有隱密性，也能看到美景。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲享用甜點的座位區。（圖／記者黃士原攝）

位於新莊宏匯i-Tower38樓的「旨醞」，除了可以鳥瞰新北城市美景，欣賞美麗落日與夕陽外，餐廳斥資上億打造輕奢用餐空間，電梯直上38樓走進以橘紅硅藻打造的時光隧道，淡淡的旨醞特殊香氣彷彿置身精品藝廊，除了是男女約會最佳餐廳外，具有隱密性的3間包廂，也適合商務聚餐。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「福爾摩沙」由胭脂蝦、墨魚搭配6小時慢滴的番茄清湯。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「青青熟成時」選用24個月熟成的伊比利火腿，搭配貝比生菜、現煎帕瑪森起士。（圖／記者黃士原攝）

旨醞的午、晚間套餐都是2680元，可享8品美味料理。開場的是前菜「福爾摩沙」，由胭脂蝦、墨魚搭配6小時慢滴的番茄清湯；接著登場的「青青熟成時」，選用24個月熟成的伊比利火腿，搭配貝比生菜、現煎帕瑪森起士，再撒上蔭豆豉粉。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「雙生共舞」，現煎北海道生食級干貝上面點綴魚子醬，搭配蛤蜊、XO醬炒地瓜葉。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「慢慢山海」澆淋的清澈湯頭，是將熬煮8小時的老母雞湯、上湯與金華火腿高湯調和，再熬煮4小時。（圖／記者黃士原攝）

第3品料理「雙生共舞」，現煎北海道生食級干貝上面點綴魚子醬，搭配蛤蜊、XO醬炒地瓜葉，並淋上濃郁蛤蜊醬汁；「慢慢山海」以新鮮北寄貝搭配鮮筍，澆淋的清澈湯頭，則是將熬煮8小時的老母雞湯、上湯與金華火腿高湯調和，再熬煮4小時。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「金粼百魅」外皮酥脆，但魚肉細緻。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「濤濤」則是選用澳洲水姑娘龍蝦，搭配乾牡蠣、新鮮牡蠣熬煮4小時的牡蠣醬。（圖／記者黃士原攝）

「金粼百魅」的午仔魚（依時令更換）在鐵板上煎到外皮酥脆，但魚肉細緻，搭佐的是百合根醬、味噌魚介汁；「濤濤」則是選用澳洲水姑娘龍蝦，搭配乾牡蠣、新鮮牡蠣熬煮4小時的牡蠣醬及蘆筍。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲切成薄片的Prime肋眼分別捲入剝皮辣椒、藍紋起士。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲切成塊狀的日本鹿耳島A5和牛菲力與美國安格斯牛小排，可搭配腐乳醬、鹽之花、胡椒鹽及香煎蒜頭食用。（圖／記者黃士原攝）

「甘旨濃」可品嚐2種不同風味的牛肉料理；切成薄片的Prime肋眼分別捲入剝皮辣椒、藍紋起士；日本鹿耳島A5和牛菲力與美國安格斯牛小排則在鐵板前上煎到最佳熟度，由師傅切成塊狀，可搭配腐乳醬、鹽之花、胡椒鹽及香煎蒜頭食用。「豐禾日粒」是牛肉炒飯，選用肋眼牛肉與台中秈199號米、洋蔥、雞蛋一起拌炒，最後再加進飛魚卵來增加口感。

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「豐禾日粒」選用肋眼牛肉與台中秈199號米、洋蔥、雞蛋一起拌炒。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「大海擁抱」以鮑魚作為主角，搭配炙燒蓮藕、昆布柴魚熬製成的醬汁。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理 。（圖／記者黃士原攝）

▲「化雲丹」是在蒸蛋料理加進日本北海道馬糞海膽、鮭魚卵與洋菇醬。 （圖／記者黃士原攝）

另外，旨醞的午、晚間套餐價格都是2680元，可享8品美味料理，晚餐可加價600元升級，套餐會多「大海擁抱」、「化雲丹」這2品料理。「大海擁抱」以鮑魚作為主角，搭配炙燒蓮藕、昆布柴魚熬製成的醬汁；「化雲丹」則是在蒸蛋料理加進日本北海道馬糞海膽、鮭魚卵與洋菇醬。

▲阪前和牛鐵板燒首度插旗桃園。（圖／王品提供）

此外，「阪前和牛鐵板燒」是王品集團的日式高價鐵板燒品牌，主打日澳頂級和牛7吃，10月將新開2家分店，除了首度插旗桃園之外，也在台北市再增1家店。

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再用燻香靜置手法，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物3品則是以和牛堡、蕎麥冷麵及玉子燒等3種不同料理來呈現。除了日澳雙和牛，套餐還吃得到鮑魚、干貝與「龍蝦二吃」。

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