台北艾麗+800贈《梵谷》2門票、午茶　憑北流票根住六福萬怡46折

▲每晚加價800+15.5%元，即享《梵谷：尋光之路》特展貴賓雙人入場券和下午茶組。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

《梵谷：尋光之路》8月24日開展後，已吸引近10萬名旅客朝聖梵谷鉅作，鄰近展區富邦美術館的台北艾麗，與之聯名推出住房專案，訂房加800元就贈雙人入場券和下午茶組。另外，台北六福萬怡酒店則推出「藝樂之旅文化饗宴」住房專案，凡持有台北流行音樂中心展演票根，每房每晚6,199元起即可住13坪豪華客房。

▲台北艾麗酒店TheTerrace大廳酒吧。（圖／業者提供）



台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

《梵谷：尋光之路》特展即日起至11月11日於富邦美術館展出，鄰近展區5分鐘步行時間的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，攜手富邦美術館《梵谷：尋光之路》特展，聯名推出「艾・梵谷」住房專案，即日起至11月10日，依官網彈性房價預訂入住，每晚僅需加價800+15.5%元，即享《梵谷：尋光之路》特展貴賓雙人入場券及「日落光點」梵谷主題雙人下午茶組。專案全面採電話預約，數量有限，售完為止。

▲集四鐵交匯，台北六福萬怡酒店離「台北流行音樂中心」步行僅5分鐘。（圖／業者提供）



台北六福萬怡酒店

集四鐵交匯，離「台北流行音樂中心」步行僅5分鐘距離的台北六福萬怡酒店，展望年底前多演唱會及海外經典音樂劇，推出「藝樂之旅文化饗宴」住房專案，凡持有台北流行音樂中心展演票根，每房每晚6,199元起，可入住13坪豪華客房一大床或雙大床，同時享有館內超人氣Buffet敘日全餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧不分平假日85折優惠。

▲每房每晚6,199元起，可入住13坪豪華客房一大床或雙大床。（圖／業者提供）