鳥貴族台灣首店今日開幕　2號店11月插旗信義區ATT 4 FUN

▲鳥貴族台灣首店開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店今日下午2點半正式開幕，接下來2號店將插旗信義區的ATT 4 FUN，預計11月底開幕。

鳥貴族是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價370日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。今年3月，日本鳥貴族餐飲集團為了加速在台灣的擴張計畫，決定與大成集團子公司都城實業合作進軍台灣。

▲台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

台灣鳥貴族今日下午2點半開幕，菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲人氣第一名的貴族燒雞腿串（醬燒口味）。（圖／記者黃士原攝）

▲鹽烤雞心。（圖／記者黃士原攝）

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。鳥貴族表示，未來會再陸續開發季節限定菜單，引進日本地方料理，結合台灣特色食材。

▲貴族燒雞胸串（醬燒口味）。（圖／記者黃士原攝）

大成集團副總裁暨都城實業公司董事長韓家寅3月曾表示，今年目標是3家分店，首店已進駐新光三越南西一館。大成集團旗下都城實業公司副總經理李維溪指出，接下來2號店將插旗信義區ATT 4 FUN，預計11月開幕，搶攻夜貓市場。

▲長田本庄軒炒麵專門店10月進駐新光三越南西三館。（圖／記者黃士原攝）

另外，神戶知名炒麵專門店「長田本庄軒」 也將於10月進駐新光三越南西三館。該品牌招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

