名勝世界壹號10／13台灣最後航次！已載7萬人赴日　11月杜拜啟航

▲名勝世界壹號打造VIP「船中船」，皇宮套房配備私人設施及專屬餐廳和24小時服務。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

名勝世界壹號秋季航次延長到10月13日，在此之後，11月1日起，將以杜拜並途經DP World的米納拉希德港（Mina Port Rashid）為母港，提供每周三趟航次。其中，包括周五出發的2晚薩巴尼亞周末航次、周日出發的3晚阿曼航次（哈薩布至馬斯喀特）、以及周三出發的2晚杜哈航次。

▲熊本熊港八代郵輪碼頭、阿蘇火山。（資料照／記者彭懷玉攝）

名勝世界壹號副總裁徐牧柔指出，名勝世界壹號從今夏7月在台啟航後，因供不應求，一連兩次宣布延長航季，截至目前估計已送出超過7萬人赴日旅遊，目前10月13日是在台最後一航次，剩下10月2日原民瘋年祭-雷鬼嘻哈夜，以及10月6日陳日昇魔術秀等主題航次熱銷中，打算安排郵輪旅遊的民眾需把握機會。

▲馬斯喀特擁有令人驚嘆的景點，其白色建築周圍環繞著山脈和岩層。（圖／業者提供）

在此之後，名勝世界郵輪將從11月1日起，以杜拜並途經DP World的米納拉希德港（Mina Port Rashid）為母港提供每周三趟航次。其中，包括周五出發的2晚薩巴尼亞周末航次、周日出發的3晚阿曼航次（哈薩布至馬斯喀特）、以及周三出發的2晚杜哈航次，旅客可選擇組合任何航次，以延長航程至4、5或7晚。

▲在杜拜經濟旅遊局、阿曼遺產旅遊部、卡塔爾旅遊局等單位支持下，名勝世界壹號將於11/1起開航。（圖／業者提供）



名勝世界壹號從杜拜啟航時，將提供官方認證的清真美食、素食和耆那教美食，穆斯林乘客、素食者均可放心地在船上享用餐點；登船將從「絢麗啟航」派對開始，接著享受迷人的「暮光之夜」，或在星夜下舉辦「迷人的阿拉伯之夜派對」及「沙灘與綠洲派對」，體驗神奇的阿拉伯傳統文化、音樂和色彩。其他還有「寶萊塢派對」、「泡沫派對」、「雨中派對」以及「星空下的睡衣派對」等奇妙體驗。

▲舞台表演包括自家創作的「信任Trustfall」。（資料照／記者彭懷玉攝）

此外，舞台表演包括自家創作的「信任Trustfall」、「節奏與平衡Rhythm & Balance」、「幸福萬歲Love Matters」表演等。不同年齡層的客人還可以參加各種舞蹈課程，包括肚皮舞、國標舞、日本舞、佛朗明哥舞等；以及兒童、青少年和家庭卡拉OK、戶外充氣遊戲、小小夢想家寓教於樂項目等。

▲郵輪將拜訪卡達魅力城市杜哈，一遊卡塔拉文化村了解中東特色文化。（圖／業者提供）



名勝世界壹號11月1日於杜拜啟航時，恰逢是印度和亞洲的排燈節，這吸引更多外籍人士及飛航郵輪客人前往杜拜。為此，郵輪將裝飾得色彩繽紛、燈光明亮，並舉辦排燈節、古吉拉特邦美食節等娛樂活動，而整個慶祝期間都供應糖果和甜點。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，名勝世界郵輪在海灣地區的部署，將為杜拜和海灣地區帶來新契機，期待共同努力以促進當地入境和出境郵輪旅遊業。

▲名勝世界郵輪總裁吳明發（左）表示，期待共同努力以促進當地入境和出境郵輪旅遊業。（圖／業者提供）



杜拜經濟和旅遊局郵輪旅遊和遊艇主管Saud Mohammed Saeed Hareb 則說，郵輪在杜拜旅遊業的發展中繼續發揮著關鍵作用，並以符合杜拜經濟議程D33為目標，進一步鞏固杜拜作為全球領先商務和休閒城市的地位。

阿曼遺產和旅遊部旅遊趨勢司司長 Khalid Al Azri 表示，名勝世界郵輪於2024年11月至2025年4月期間，在哈薩布和蘇丹卡布斯港口，為旅客提供熱情款待，對於阿曼未來運營11個港口計劃發揮重大意義。

卡達旅遊局旅遊產品支援部門主管 Maryam Saoud 說，歡迎名勝世界郵輪首次來到杜哈，2024-2025年長達半年的郵輪季，預計會是卡達旅遊局迄今為止規模最大的一次，因為該季節將有許多首航以及返回的郵輪停靠碼頭。

▲▼太陽公主號停留蒙特內哥羅(Montenegro)巴爾(Bar)港；郵輪上美食。（資料照／記者彭懷玉攝）



另外，公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」甫於2月28日下水，17萬7,882噸是公主艦隊最大環球等級郵輪，可搭載4,300名乘客。太陽公主號目前航行於地中海；冬季將航行加勒比海，若想搭到最新的公主遊輪，目前需以「飛機加郵輪」方式抵達西班牙巴塞隆納、希臘雅典和義大利羅馬等地。公主遊輪表示，大概一年前就可以預訂太陽公主號，會有早鳥優惠價，民眾可於各大旅行社找到相關行程。