福岡人氣咖啡「NO COFFEE」登台！有台灣限定可頌、超Q餅乾杯塞

▲日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」首度登台。（圖／NO COFFEE提供）

記者蕭筠／台北報導

繼上海、廣州、首爾後，日本福岡潮流咖啡「NO COFFEE」強勢登台，首店插旗台北市中山區，工業風裝潢簡約又大方，除了經典必喝黑咖啡外，台灣還能吃到3款限定可頌，以及超Q比熊犬、達摩杯塞餅乾，9月20日正式開幕。

NO COFFEE選在新光三越台北南西3館開設台灣首店，延續經典黑白色系搭配工業風裝潢，還能看到可愛的比熊犬LOGO，更打造半戶外區座位，以灰白色系矮櫃搭配黑色矮桌，一旁放上植栽等佈景，買完咖啡後可以休息打個卡，十分貼心。

▲推薦必喝熱黑咖啡拿鐵有濃濃奶香。（圖／記者蕭筠攝，下同）

咖啡飲品除了基本的美式咖啡、咖啡拿鐵，還有「熱黑咖啡拿鐵」和台灣限定的「梅子沙瓦美式咖啡」，而咖啡系列提供2種咖啡豆選擇，包括帶有花果香的中焙福岡綜合豆，以及喝得到發酵香氣的中深焙東京綜合豆，此外還有不含有咖啡的芝麻、抹茶、巧克力拿鐵選擇。

▲台灣限定可頌推出3口味選擇。

▲台灣限定超可愛比熊犬、達摩餅乾杯塞。

同步推出3款台灣限定可頌，有松露結合蜂蜜的「松露金蜜黑可頌」、經典日式紅豆奶油組合的「紅豆鹹奶油可頌」，以及推薦必吃口味「福岡明太子可頌」；台灣店更打造超療癒比熊犬、達摩杯塞餅乾，只要購買咖啡即可用49元起加購。NO COFFEE將於9月20日正式開幕。

▲▼店內同步販售一系列周邊。

除了咖啡、可頌，NO COFFEE也販售一系列周邊，包括服飾、隨行杯、鑰匙圈、貼紙、帆布袋等，更針對台北打造限定短Ｔ「NO TAIPEI」，以白色T-shirt搭配彩色NO TAIPEI、NO COFFEE字樣，同步推出NO COFFEE黑色短T，各限量50件，每人限購1件，開幕日正式開賣。

▲台北限定短T限量50件。

NO COFFEE

地址：台北市中山區南京西路15號一樓（新光三越南西三館）

開幕日期：2024年9月20日

▲奎士咖啡推出全新3款可頌。（圖／奎士咖啡提供）

另外，被譽為台北最美精品咖啡廳的「CURISTA COFFEE奎士咖啡」近日則推出全新巨可頌、扁可頌及迷你可頌，其中，巨可頌（9月限定）、迷你可頌（11月限定）找來世界麵包大師賽冠軍王鵬傑師傅合作開發，2款可頌皆採用紐西蘭天然奶油，且運用33層交織工法創造出層次分明的經典酥脆口感，奶油香氣十足；10月限定的扁可頌則搭配酥脆外層，有彷彿餅乾的口感，一次就能吃到黑糖煉乳、焦糖肉桂2種口味。