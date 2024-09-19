萬華百年老店「龍城號」10／1歇業　古早味膨皮麵吃不到了

▲萬華龍城號10月1日熄燈。（圖／取自龍城號臉書）

記者黃士原／台北報導

萬華美食又少1家！位於剝皮寮歷史街區附近的龍城號，已傳承4代，是當地知名的百年老店，不過業者日前公告因租約到期，10月1日結束營業，讓老饕直呼好可惜。

傳承到第四代的龍城號已有百年歷史（第三代經營時叫進財切仔麵），雖然菜單上的台南意麵、切仔麵，與一般麵店大同小異，但在麵裡加進台北少見的「膨皮」，成為店裡招牌。膨皮就是古早味的炸豬皮，但處理過程相當繁瑣，先後經過沸水燙過，接著油炸、滷製，最後再放到湯麵裡吸收湯汁，吃起來口感有點像肉。

▲龍城號「膨皮麵」。（圖／取自龍城號臉書）

龍城號的台南意麵、切仔麵、古早味麵線只要40元，滷肉飯、雞肉絲飯小碗分別是35元、40元，大碗為45元、55元，都是親民的銅板價。另外，香菇雞湯（120元）也是店裡招牌，使用小甕熬煮，湯裡的雞肉燉到入口即化，另有人蔘雞（140元）、骨瓜排骨湯（90元）可以選。

不過，由於租約到期，龍城號公告將於10月1日結束營業，不少老饕直呼「好可惜」、「怎麼可以」、「我愛剝皮辣椒雞湯」、「在剝皮寮上班時，5天有3天吃這個」。

▲台北19年「泰鼎泰式料理」歇業。（圖／取自泰鼎泰式料理臉書）

另外，位於台北市敦化北路巷弄內的「泰鼎泰式料理」，開業已有19年，除了提供平價的單點菜色，也有千元有找的吃到飽方案，擁有不少擁護者。但因為人力食材成本大增，再加上租約到期，餐廳已經熄燈，但店家也透露，新地點和經營方式將於近期公告。

