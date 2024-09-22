威尼斯面具節扮裝遊行～我來了！義式美食行旅必看

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

如果世界是一本書，翻開義大利的篇章，一定會有面具節！

威尼斯面具嘉年華Carnival of Venice，是世界三大嘉年華會之一，各國旅人皆以能參加這個節慶為榮。繽紛多彩的面具、目不暇給的變裝，華麗又神秘的面具節，將於2025年2月展開，一起在冬末體驗各種遊行、音樂、與藝術吧！

▲面具節是世界三大嘉年華會之一。（圖／鳳凰旅遊）

面具節最讓旅人印象深刻的，是現場有許多人戴著各式各樣精美製作的面具扮裝遊行，這個從12世紀以來持續慶祝的年度盛會，除了義大利人之外，許多遊客也慕名前來，齊聚水都威尼斯。面具節粉絲遍及全球，網路上有相關的官網、部落格，FB上更能搜尋到不同語言的社團，社團內不僅有旅程的心情分享，更多的是面具節的精彩照片，甚至有Venice Carnival 2025社團，一起相約臉友們參加2025年的面具節。

▲有人說：面具節，是一場免費的外拍盛會。（圖／鳳凰旅遊）

有人說：面具節，是一場免費的外拍盛會，面具節的精彩，要真正參與過才能體會，華麗程度堪稱一絕，你甚至看不到任何一款相同的裝扮。嘉年華期間，還可品嚐當地美食，欣賞水都特色建築，搭乘搖櫓船Gondola，更有許多大大小小慶祝表演，無論貴族．平民或是遊客都能隨心所欲的裝扮自己，現場通常還有販售面具，買一個戴起來融入當地的盛會，是相當不錯的選擇。

▲搭著威尼斯搖櫓船遊歷在大運河上一窺水都之美。（圖／鳳凰旅遊）

搭乘威尼斯搖櫓船，絕對是旅客不做會後悔的一件事，乘船遊歷在大運河上，更能一窺水都的美。當船夫熟練地穿越大運河歷史悠久的水道，解說經過的建築特色、歷史，穿過一座又一座的拱橋，從中可看經典電影《天才雷普利》、《偷天換日》、《濃情威尼斯》、《色遇》的取景地重現。

▲彩色島上五顏六色的房子十分吸睛。（圖／鳳凰旅遊）

威尼斯北邊的小島，以彩色島Burano最具特色，五顏六色的房子十分吸睛，繽紛色彩宛如童話世界，寧靜的小漁村常常有攝影師或是旅客來取景拍照。而蕾絲製品則是島上的主要特產，因此也有蕾絲島的別稱，來到威尼斯別錯過這個拍照打卡的必訪之地。

▲阿爾貝羅貝洛於1996被列為世界遺產。（圖／鳳凰旅遊）

全世界哪個國家的UNESCO世界遺產最多呢？截至2024年，世界遺產數量最多的國家是～義大利。

想要深入旅遊義大利，建議要找有口碑的旅行社，尤其是想親身體驗面具節，或是造訪世界遺產，有多年行程安排經驗非常重要，如此才能帶旅客看出門道，不走馬看花。聰明的住宿安排，在羅馬、佛羅倫斯及南義地區，安排住宿2晚，細細品味經典美景。

阿爾貝羅貝洛於1996被列為世界遺產，是義大利南部的村莊，村內屋子的造型宛如童話中的蘑菇狀，深受旅客喜愛。知名的阿瑪菲海岸線，則於1997年被列為世界遺產，綿延於斷崖絕壁的白色別墅與浪花拍岸景觀，呈現南義海岸特有風情。

▲卡布里島海岸有多座海蝕洞，其中最有名的是藍洞。（圖／鳳凰旅遊）

歐洲浪漫聖地卡布里島，為義大利南部，蘇連多半島外的一座小島，風光旖旎，是蜜月旅行的必選之處。卡布里島的海岸多懸崖峭壁，並有多座海蝕洞，其中最有名的是藍洞，搭乘小船彎低身軀，進入夢幻般的藍洞，欣賞洞內晶瑩透澈海水，夢幻光影景致令人難忘。

▲火紅的法拉利列車ITALO，有著流線的外型，最高時速可達300公里。（圖／鳳凰旅遊）

義大利的旅程，還有必搭的雙火車～義大利國鐵及法拉利列車。其中法拉利列車ITALO，有火紅的車身、流線的外型，最高時速可達300公里，是與法拉利超跑媲美的火車，喜歡法拉利的男士絕對不容錯過。

▲紅蝦美食餐廳是老饕們旅遊義大利時的最愛。（圖／鳳凰旅遊）

評鑑美食，是一門學問，義大利專屬的紅蝦美食評鑑Gambero Rosso，足以媲美法國米其林評鑑。找到熟門熟路的旅行社，不僅可以安排米其林餐，還能帶旅客在紅蝦美食指南內義式餐廳享用傳統佳餚，雙評鑑美食的加持，用味蕾來感受義大利的與眾不同。

推薦行程

★義大利天空之城、彩色島、三高鐵10天 (國際金旅獎)

詳細行程：https://reurl.cc/A238a8

面具節限定：2/13、2/17、2/18出發

★濃情蜜義13天/ 14天 (國際金旅獎升級版)

詳細行程：https://reurl.cc/ZVN7oA

13天面具節限定：2/17、2/20出發

14天面具節限定：2/18限時限定團第二人減八仟元

★義式風格～義大利全覽13天/14天https://reurl.cc/7dVovd

13天面具節限定：2/17出發

14天面具節限定：2/18出發，限時限定團第二人減八仟元

14天面具節限定：2/23出發，限時加碼團費省兩仟元

以上優惠限時限量，以鳳凰旅遊官網公告為準

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