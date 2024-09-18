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王品2品牌推身分證優惠　中1碼就送龍膽石斑、泡菜煎餅

▲身分證字號對中任1碼，「金咕」送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。（圖／王品提供）

▲身分證字號對中任1碼，「金咕」送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團「就饗鐵板燒」、「金咕韓式原塊烤肉」同步推出身分證優惠，只要對中任1碼，消費指定套餐，就送龍膽石斑、滋滋牛板腱或泡菜煎餅。

▲9月底前到「就饗」出示身分證字號，對中碼就送「醬燒龍膽石斑」1份。（圖／王品提供）

▲9月底前到「就饗」出示身分證字號，對中碼就送「醬燒龍膽石斑」1份。（圖／王品提供）

就饗鐵板燒即日起到9月30日，到店消費2客套餐，身分證字號對中「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，就送「醬燒龍膽石斑」1份。此外，就饗在暑假開出高雄夢時代店、高雄富民店，並且推出菲力牛排+香酥雞腿排、菲力牛排+法蘭克牛排2款限定套餐，2種時蔬、白飯、湯品與飲料都能無限續加。

金咕韓式原塊烤肉即日起至10月31日，身分證字號符合「K、O、R、E、A、5、2、0」任1碼，到店享用1客多人套餐，就送「滋滋牛板腱」或「泡菜煎餅」（2擇1）。活動期間如果同桌成員穿著韓服，還可享餐點5折優惠，每日限量10名。

▲豪享自助餐廳9月的周一至周五推出「找9友」優惠活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

另外，高雄萬豪酒店9樓的豪享自助餐廳，即日起至9月30日的周一至周五，推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣，1個9享91折，2個82折，3個73折，最多集5個打55折。平日午餐每人920元+10%，平日晚餐1220元+10%。

關鍵字： 美食雲 王品 就饗鐵板燒 金咕韓式原塊烤肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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