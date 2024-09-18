台北開業19年「泰鼎泰式料理」熄燈　店家：近期公布新地點

▲台北19年「泰鼎泰式料理」歇業。（圖／取自泰鼎泰式料理臉書）

記者黃士原／台北報導

位於敦化北路巷弄內的「泰鼎泰式料理」開業已有19年，除了提供平價的單點菜色，也有千元有找的吃到飽方案，擁有不少擁護者。但因為人力食材成本大增，再加上租約到期，餐廳已於昨日熄燈，但店家也透露，新地點和經營方式將於近期公告。

由獨臂刀王阿忠師掌廚的「泰鼎泰式料理」，開業已有19年，現場除了提供單點和吃到飽兩種用餐模式，還有100元澎湃餐。單點菜色價位約在200元至400元區間，吃到飽則是平日午餐630元、晚餐730元。

▲「泰鼎泰式料理」主要提供單點和吃到飽兩種用餐模式。（圖／取自泰鼎泰式料理臉書）

至於周一至周五限定的100元澎湃餐，則是提供小份量的點單菜色，像檸檬魚是半條，月亮蝦餅是4-5塊，讓客人可以用最輕鬆的方式，品嚐餐廳裡的各式料理，而且品質口味不打折。

不過，由於人力食材成本和管銷大幅度增長，再加上租約到期，泰鼎泰式料理已在昨日歇業，讓許多老客人感到不捨的說，「難過，雙北找不到第二家好吃的泰式料理」、「好可惜，我很愛吃你家的酸辣生蝦」。但業者也透露，新地點和經營方式將在近期公告，未來還有機會再吃到阿忠師的泰式料理。

▲內湖人氣麵包店Le Gout將結束營業。（圖／翻攝自Le Gout臉書專頁）

另外，內湖超人氣麵包店「Le Gout」，標榜提供正統天然的歐式麵包及日式麵包，希望傳遞美好的麵包文化，並堅持使用昭和法國麵包專用麵粉、布瑟法國粉、北海道中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油等食材製作，提供多元化麵包，擁有一大票忠實粉絲。



不過，店家近期宣布，將在9月27日結束營業，除了感謝每位忠實顧客外，也感謝每一位曾經待過 Le Gout的麵包師傅、學徒以及門市人員，是他們的努力與付出，才能將最好的產品呈現給顧客。結束營業消息一出讓許多網友超不捨，直呼超級可惜「以後吃不到最好吃的法棍了！」

