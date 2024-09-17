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銀山溫泉今年冬季3大管制一次看！一日遊要購票　下午4點後禁入

▲▼日本銀山溫泉。（圖／photoAC）

▲日本銀山溫泉。（圖／photoAC）

記者蔡玟君／綜合報導

從今年冬天起，想要一日來回銀山溫泉的旅客注意了！為了創造更好的旅遊環境，當地管理單位「銀山溫泉組合」發佈公告，從今年12月起至明年（2025）3月底為止，實施交通管制與入場管制。管制期間每天下午4點起至隔日早上10點為止，禁止一日遊旅客進入，同時入場管制期間每小時限額100名，需購票進入。

▲▼銀山溫泉冬季觀光規定。（圖／取自銀山溫泉官網）

▲銀山溫泉今年起實施冬季觀光進入管制。（圖／取自銀山溫泉官網）

銀山溫泉位於山形縣，是日本東北地區最知名的溫泉鄉之一，又以夢幻冬季雪景為代表景點，除了當地溫泉旅館總是一房難求，更有許多旅客喜歡規劃一日遊，期望能親眼欣賞這處浪漫溫泉鄉。

但近年大量旅客湧入也對當地造成困擾，因此銀山溫泉組合宣布今年實施冬季管制，以下就整理出詳細管制規定，提醒今年計劃到當地的旅客注意。

▲▼日本銀山溫泉。（圖／ETtoday資料照）

▲未來想到銀山溫泉一日遊可要注意規定。（圖／ETtoday資料照）

1.管制期間

從今年12月起至2025年3月底為止，針對一日遊旅客實施交通管制與入場管制。

2.交通管制

根據管理單位規劃，上述期間會進行交通管制，管制路段從「十分一關所跡」開始至通往銀山溫泉的縣道188號線為止。此外，管制期間每天下午4點起至隔日早上10點為止，禁止一日遊旅客進入。

▲▼銀山溫泉冬季觀光規定。（圖／取自銀山溫泉官網）

▲針對一日遊旅客有入場管制。（圖／取自銀山溫泉官網）

3.針對一日遊的旅客實施「入場管制」

在管制期間同時也會針對一日遊的旅客實施「入場管制」，在規定可進入時間內，每小時最多可進入100人，並計劃導入線上購票制，詳細購票制度將在10月初公布。

銀山溫泉管理單位表示，開始進行上述管制，主要是希望可以讓所有旅客都有更舒適、安全的觀光環境，同時避免擁擠情況，希望旅客可以理解。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 銀山溫泉 泡湯旅遊 日本東北旅遊 東北旅遊

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