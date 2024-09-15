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嘉義海線2大玩法！200元烤蚵吃到飽　搭船探訪移動國土、蛋糕沙灘

▲▼嘉義東石烤蚵。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲東石有200元烤蚵吃到飽體驗。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

中秋節即將到來，許多人都習慣趁著此時相約烤肉，但位於嘉義濱海的東石、布袋，最應景的就是大嗑現烤海鮮了！以下就推薦東石、布袋兩地最推薦的中秋節玩法，不只花200元就可以烤蚵吃到飽，還可以搭船前進無人島，走在蛋糕沙灘看海。

▲▼嘉義布袋海上巴士（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲▼搭布袋海上巴士前往無人島走蛋糕沙灘，還有海廢鞦韆。

▲▼嘉義海廢鞦韆。（圖／嘉義縣文化觀光局）

布袋

鄰近布袋有處無人島沙洲秘境，旅客可以搭上布袋海上巴士，沿途欣賞海上養殖蚵田，了解潟湖與海洋生態，再登上無人島。無人島最代表的就是擁有一座蛋糕沙灘，由於鮮少人抵達、沙灘柔軟才擁有其名，旅客可以拖鞋赤腳體驗走在柔軟沙灘上，並跟著船長尋訪島上的潮間帶生態，甚至可以坐在用海廢製成的鞦韆上拍照。

▲▼布袋觀光魚市。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲▼布袋觀光魚市漁獲豐富。

▲▼布袋觀光魚市。（圖／嘉義縣文化觀光局）

來到布袋當然不能錯過當地肥美海鮮，這時就要到布袋觀光魚市走一趟！這裡漁獲種類多樣化，不論是超肥美的布袋蚵、跟手臂一樣粗的大明蝦，還是活跳跳的生猛龍蝦，在這裡全都買得到，趁著中秋買來烤著吃超享受。

▲▼嘉義東石烤蚵。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲東石可以大嗑烤蚵吃到飽。

東石

同樣濱海的東石同樣有鮮美海味可以品嚐。嘉義縣文化觀光局推薦體驗「200元帶殼烤蚵吃到飽」，一簍一簍的帶殼鮮蚵霸氣吃到飽，人氣必點還有胡椒魚、鮮蝦、生魚片、熱炒等料理，滿滿一桌絕對滿足。

▲▼嘉義縣外傘頂洲。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲外傘頂洲有移動國土之稱。

此外，鄰近東石還有一座移動國土「外傘頂洲」是當地熱門景點，旅客可以搭上觀光漁筏前往外傘頂洲探訪，在沙洲上體驗耙文蛤、追和尚蟹的樂趣，船上還有現煮的蚵仔海鮮吃到飽，甚至有海上卡拉OK，有吃有玩，度過超熱鬧的中秋。

關鍵字： 嘉義旅遊 嘉義美食 美食雲 美食情報 中秋節 東石 布袋

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