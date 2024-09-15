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秒飛峇里島！南投「烏布雨林」鏡面水池超仙　必點檸檬魚、阿那那

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「烏布雨林峇里島主題餐廳」營業至今已10年，園內一草一木和一磚一瓦，就連石頭全都從峇里島一車車運來。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南投報導

南投魚池鄉山林內，「烏布雨林峇里島主題餐廳」營業至今已10年，園內一草一木和一磚一瓦，就連石頭全都從峇里島一車車運來，主餐部分除了峇里島風味美食，還吃得到泰式檸檬魚、黃咖哩雞和綠咖哩椰汁雞等5樣選擇，座位設計面向鏡面水池，一面用餐，一面吹著微風，欣賞對面的綠意。

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼一進入園區就有純拍照的數座發呆亭，還有神像、動物石雕妝點，洋溢濃厚峇里島情調。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

「烏布雨林峇里島主題餐廳」原址是老闆梁政濱父親30年前買的農地，由於喜歡峇里島，一草一木、一磚一瓦，均從到當地訂製、運回台，再到監工打造，全都不假他人之手，一進入園區就有純拍照的數座發呆亭，還有神像、動物石雕妝點，洋溢濃厚峇里島情調。

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼座位設計面向鏡面水池，一面用餐，一面吹著微風，欣賞對面的綠意。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

其實，峇里峇里民宿比餐廳早了5年左右興建，店長黃瓊芬表示，蓋一間峇里島風格民宿是老闆梁政濱的夢想，他花了三年時間說服父親和家人，將父親30年前買的地蓋為民宿，之後又把空地興建為餐廳。

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼泰式檸檬魚選用無刺鱸魚，以清蒸方式呈現原味，再搭配特殊香料，酸辣不膩口；峇里島黃咖哩雞口味溫和，馬鈴薯和紅蘿蔔煮得軟綿入味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點部分，更拓及到南洋風範疇，一共有泰式檸檬魚、峇里島黃咖哩雞和綠咖哩椰汁雞等5種選擇。黃瓊芬說，餐點是老闆泰國、峇里島朋友教他的，都是老闆招牌拿手菜。其中，泰式檸檬魚選用無刺鱸魚，以清蒸方式呈現原味，再搭配特殊香料，酸辣不膩口，十分下飯。峇里島黃咖哩雞口味溫和，馬鈴薯和紅蘿蔔煮得軟綿入味，可以搭配薑黃飯，或一旁的蝦餅入口，均有不同滋味。

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲除了招牌泰式奶茶，也喝得到山刺番荔枝飲（又名阿那那）類似菠蘿蜜帶有香氣，且膠質多、酸甜富有口感，是日治時代供奉給日本天皇的御用水果。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，除了招牌泰式奶茶，這裡也喝得到山刺番荔枝飲（又名阿那那，學名：Annona montana）類似菠蘿蜜帶有香氣，且膠質多、酸甜富有口感，是日治時代供奉給日本天皇的御用水果，也是埔里特產。

▲烏布雨林峇里島主題餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏布雨林餐廳與峇里島一樣，門窗敞開十分通風，雖無空調也不會悶熱，不過需注意有些許小黑蚊，可使用店家提供的防蚊乳液。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 南投美食 魚池美食 埔里旅遊 日月潭旅遊 景觀餐廳 烏布雨林峇里島主題餐廳

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