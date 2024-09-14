信義區「川味麻辣鍋」9／22熄燈！全台剩4家　網哭：才剛吃完榴槤餐

▲辛巴適麻辣鍋台北1號店臉書上宣布，因台北ATT店租約到期，將在9月22日劃下句點。（圖／翻攝自辛巴適麻辣鍋 台北1號店 ）



記者彭懷玉／台北報導

信義區又一家麻辣鍋熄燈！四川風味麻辣鍋「辛巴適」近日在臉書上宣布，因台北ATT店租約到期，將在9月22日劃下句點，感謝大家這一千個日子的支持，未來全台僅剩4門市。消息一出，讓網友直呼不捨「才剛吃完榴槤餐，還想明年再來吃，就看到你們要熄燈了！」

因台北ATT店租約到期，麻辣鍋「辛巴適」宣布在9月22日熄燈，即日起至歇業前，業者以「秋蟹吃到飽」當作閉幕活動，包含產地直送東澳藍蟹、東澳三點蟹、澎湖小管等，若升級秋蟹吃到飽，會再免費招待乙隻松葉蟹，另外也有酸菜魚火鍋吃到飽，以及澳洲和牛、A級松板豬、九孔鮑魚等頂級吃到飽，多款冰沙、冰淇淋無限暢飲，用餐限時3小時。

▲辛巴適以「秋蟹吃到飽」當作閉幕活動，包含產地直送東澳藍蟹、東澳三點蟹、澎湖小管等。（圖／翻攝自辛巴適麻辣鍋 台北1號店 ）



台北連鎖麻辣火鍋店「辛巴適」2019年在澎湖創立，為知名吃到飽餐廳，最低價只要799元，就能品嚐安格斯黑牛吃到飽，還是台灣第一家「榴蓮火鍋吃到飽」餐廳，怎料竟無預警宣布歇業。不只「辛巴適」，乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」也因台北本店租約將到期，宣布在10月14日歇業。