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12家手搖飲「中秋優惠」懶人包！萬波、大苑子全買1送1

▲▼萬波推出全新麥仔茶系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲12家手搖飲中秋限定優惠懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋節快樂！《ETtoday新聞雲》幫整理12家手搖品牌祭出的限時飲料優惠，像是萬波、大苑子、鶴茶樓通通可享指定飲品買1送1，CoCo則有2款綠茶下殺30元，小確幸趕緊收下。

●萬波島嶼紅茶
萬波即日起至9月17日於門市祭出「買1送1」優惠，期間只要購買麥仔系列任一款（限大杯），即送大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶2選1，每間門市每日限量100杯，送完為止，台南三井百貨店不參與此優惠活動。

9月16日起至9月29日加碼在外送平台「foodpanda」推「2大飲品同品項買1送1」，優惠品項包括「島嶼檸檬茶王」、「冬瓜檸檬」，限大杯、相同糖度冰量。

●CoCo
CoCo即日起至9月17日於門市祭出「2大飲品30元喝」限定優惠，優惠品項有「大杯百香綠茶」、「大杯芒果綠茶」，單杯特價30元，原價每杯45元，直接現省15元，提醒部分門市不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

▲▼大苑子埔里百香綠茶。（圖／大苑子提供）

▲大苑子全門市推百香綠茶買1送1。（圖／大苑子提供）

●大苑子
大苑子即日起至9月17日於全門市祭出「埔里百香綠茶買1送1」優惠，每店限量100組，限同冰量糖度，每人不限購買組數；期間加碼在APP送「49元芭樂檸檬」優惠券，每日限量1000張，每人限領1張，限領取當日使用。

●老賴茶棧
老賴茶棧即日起至9月17日於門市祭出「買2送1」優惠，凡購買任意2瓶2000ml瓶裝飲品，即可免費獲得醇原茶1杯，瓶裝開放全品項飲品皆可用，醇原茶則有老賴紅茶、茉翠香綠、四季青茶、青霧綠茶、文清烏龍任選，每人、每次限購1組，售完為止。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍3大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

●鶴茶樓
鶴茶樓9月17日於全門市祭出「純茶系列買1送1」優惠，且開放口味任搭，以價低者贈，每人限購3組，數量有限、售完為止。

●康青龍
康青龍即日起至9月24日於外送平台「Uber Eats」祭出「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「春釀青梅綠茶」、「風味金桔檸檬」、「碧玉茉莉奶綠」， Uber One會員則再享消費滿額打85折好康。

加碼至9月25日前龍來訂線上點餐還送「桂花茶王買1送1」優惠券，每人限領2張，領完為止，消費滿149元訂單還能現折15元。

●顏太煮奶茶
顏太煮奶茶即日起至9月19日於全門市祭出「檸檬系列買2送1」優惠，優惠品項有金御檸檬綠、金御檸檬紅、金御檸檬青可享任選買2送1。

●春陽茶事
春陽茶事即日起至9月30日於外送平台「foodpanda」祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「柚香烏龍」、「覆盆子紅茶」。

▲▼先喝道。（圖／先喝道提供）

▲先喝道祭出限時2天四季春茶王3杯特價89元優惠。

●先喝道
先喝道9月16日、9月17日於全門市祭出「四季春茶王3杯89元」優惠。

●COMEBUY
COMEBUY9月16日起至9月20日於全門市祭出「話梅系列第2杯半價」優惠，優惠品項有「話梅冰綠」、「話梅檸檬綠」可享「任選第2杯半價」，每人單筆限購2組，以價低者為優惠品項，數量有限、售完為止。

●UG樂己
UG樂己9月17日於全門市祭出限時1天「買3送1」優惠，只要購買「三窨十五茉／研選純茶」3杯即可免費多喝1杯。

●蔦日子
蔦日子即日起至10月15日於全門市祭出「黑糖波波沙沙第2杯50元」優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 中秋節 買1送1

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