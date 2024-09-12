ClubMed揭台人搶訂秘境奢旅「激增5成」　最新叢林度假村2025開幕

▲北海道Club Med Kiroro Peak滑雪度假村最受台灣旅客喜愛，今年冬天將更升級。（圖／Club Med提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

奢華旅遊玩法在疫後大爆發，全包式假期度假品牌Club Med就觀察，旗下主打秘境奢旅定位的「謐境探索系列 （Exclusive Collection）」今年截至目前為止，台灣市場銷售激增近5成。品牌更分享接下來拓展計劃，包括北海道Kiroro Peak將升級，從今年冬季起成為離台灣最近的該系列度假村，2025年在馬來西亞沙巴更有最新叢林度假村開幕。

▲Club Med解析最新奢華旅遊趨勢。上圖右起為台灣珂境總經理劉育慧，東南亞及太平洋市場銷售業務行政總裁Rachael Harding，香港及台灣市場總經理Stuart de Bourgogne。（圖／記者蔡玟君攝）

■重新定義奢華旅遊

疫情解封至今已2年，奢華旅遊逐漸成為主流之一，據預估，奢華旅遊市場價值至2030為止將成長至1.2兆美元。但要如何定義「奢華旅遊」？Club Med東南亞及太平洋市場銷售業務行政總裁Rachael Harding認為，奢旅定義已從過往華麗的物質享受，轉換成透過時間，深度體驗在地與探索身心靈享受來衡量其價值。

▲「謐境探索系列」讓旅客可以更深度、長時間以自己方式透過在地體驗發掘一地旅遊魅力。上圖為模里西斯Club Med愛比昂度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

而已成為Club Med關鍵戰略產品之一的「謐境探索系列」則透過度假村選址、村內依據在地特色規劃的數十種館內外體驗、全包式服務，讓旅客能深度探索全球各處秘境，使其成為一個讓人嚮往的旅遊目的地，目前在全球已有20個據點。

▲▼即將開幕的馬來西亞沙巴開幕全新婆羅洲度假村 (Borneo)。

■最新拓點計畫

該系列接下來在全球持續拓展，預計2025年底將在馬來西亞沙巴開幕全新婆羅洲 (Borneo) 度假村，為一座位處叢林中的綠建築，設有400間客房，享盡綠意同時亦擁有沙灘與海景；2026年則有南非度假村、2028年預計阿曼穆蘭丹度假村開幕。

而北海道Kiroro Peak滑雪度假村將從今年冬天升級為謐境探索系列，客房服務再升級，包括能在房內做瑜伽、提供咖啡機設備，並享受日落香檳暢飲，更能在房內享用早餐，同時可前往鄰近Kiroro Grand本館，享用館內所有設施。

▲北海道Club Med Kiroro Peak行館客房。（圖／記者蔡玟君攝）

■台灣預訂激增近5成，北海道雪村居冠

在台灣市場方面，台灣珂境總經理劉育慧分析，今年旅客預訂謐境探索系列激增近5成，最受歡迎的是北海道Kiroro Peak滑雪度假村，其次為馬爾地夫2處。劉育慧表示，雖然Kiroro Peak於今年冬季才會正式升級為謐境探索系列，但依據接下來2024-2025雪季實際銷售情況，仍居銷售之冠。同時，也觀察到東非塞席爾、法國阿爾卑斯山及義大利西西里備受關注，整體詢問度提升2倍。

即日起至9月28日前下訂北海道Kiroro Peak滑雪度假村，並於12月15日前完成入住之滑雪行程，5天4夜每人最低6.6萬元起 (不含機票)，價格包含住宿、雪票、分級分齡滑雪課程、雪地健行、日落香檳無限暢飲等，更享有免費進入旗下鄰近雪村Kiroro Grand本館使用各種設施之權利，像是天然日式溫泉、日式火鍋優先訂位等貼心服務；凡入住麗緻房及套房的旅客，再享客房內享用專屬早餐。

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▲▼頂級酒店品牌「六善」今年4月在加勒比海的首間酒店「Six Senses La Sagesse」。（圖／取自Six Sense官網）

除了Club Med之外，全球奢華旅宿業者也持續在全球特色目的地拓點。如頂級酒店品牌「六善」於今年4月開設加勒比海首間酒店「Six Senses La Sagesse」，該酒店位於格瑞那達，擁有56間泳池套房和15座別墅，房型從單一客房到4間臥房不等，每間均擁有寬敞的室外露台和私人泳池。

酒店內的體驗中心也提供豐富的獨特活動，例如透過活動深度了解在地香料文化，以及從產地到餐桌的烹飪體驗、加勒比風格下午茶、瀑布遊程、雨林探索等，每項活動都結合傳統、永續、文化、在地等元素。