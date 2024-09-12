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易斯達航空10／28開飛「桃園－釜山」　單程600元起明早開搶

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空將開飛釜山。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

易斯達航空（Eastar Jet）宣布，將於10月28日正式開闢「桃園－釜山」直飛航線，且天天都有航班。業者也從9月13日早上9點起推出機票優惠，單程未稅價600元起。

易斯達航空最新「桃園－釜山」直飛航線將於10月28日首航，每天提供1個來往航班，並以波音737-800型飛機執飛，提供旅客到釜山玩有更多選擇。去程航班時間為凌晨2點50分自桃園機場出發，韓國時間早上6點10分抵達釜山金海機場；回程時間為韓國時間晚上10點20分自釜山金海機場起飛，隔日凌晨0點15分抵達桃園國際機場，讓旅客能玩好玩滿、甚至能挑戰釜山一日生活圈。

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空加入後，提供台灣民眾更多玩釜山的航班選擇。

業者也從9月13日早上9點起至9月27日為止推出機票優惠，單程未稅價600元起，適用搭乘期間為10月28日至2025年3月30日。目前易斯達航空在台灣運營多條往返韓國的航線，包括「松山－金浦」、「桃園－仁川」、「桃園－清州」、以及「桃園－濟州」等航線。

▲▼真航空,Jin Air,韓國,廉價航空,波音737-800（圖／記者季相儒攝）

▲真航空也計劃在12月開飛台灣直航務安航線。（圖／ETtoday資料照）

真航空也計劃於12月開飛「桃園－光州務安」和「台中－仁川」航線，且天天都有航班。對北部旅客來說，未來有務安機場直飛航班選擇，想要玩全羅南道地區更加方便，除了光州本身即擁有多樣化旅遊景點，可以擴散至順天、麗水等城市，將絕美海景、世界自然遺產景觀一次玩遍；對中台灣民眾來說，則多一個到首爾玩的航班選擇。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 易斯達航空 釜山 釜山旅遊 優惠快訊

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