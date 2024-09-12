最美休息站「南投日月町」開箱！吉祥物藏故事　吃得到和洋早午餐

▲南投埔里日月町位於愛蘭交流道出口旁。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南投報導

國道6號「愛蘭交流道出口」是通往日月潭與埔里的必經之路，每年最高車流量達500萬輛，是全台最繁忙的地段之一。今年8月，精英開發在此打造一座全台最美休息站，假日湧入8000人次，平日也有3500人次，期望將「台北有西門町，通往日月潭有個日月町」印象深植人心，主理人洪秉睿Ray說。

▲本棟為4層樓白色建築物，十分吸睛。（圖／記者彭懷玉攝）

斥資10億元打造的日月町複合商場，主要分為本棟4層樓白色建築物、山延廊匯聚8大品牌餐車、日之界以吉祥物浮拉格與阿尼斯特展，假日還有小農市集進駐，總占地廣達13000多坪，開幕後蔚為一波新話題。

▲循階梯而上，大片窗景將外頭自然景觀巧妙引入，連在商場裡都能感受埔里的風和日麗。（圖／記者彭懷玉攝）

本棟

高四層樓的白色建築，跟一般封閉型商場不同，循階梯而上，大片窗景將外頭自然景觀巧妙引入，連在商場裡都能感受埔里的風和日麗，走逛間會發現卡在縫中的誠實君阿尼斯特、吉祥物浮拉格青蛙，為設計建物增添童趣感。

▲隨處會發現卡在縫中的誠實君阿尼斯特、吉祥物浮拉格青蛙，為設計建物增添童趣感。（圖／記者彭懷玉攝）

本棟主要規劃為商場，結合「TSUTAYA BOOKSTORE」書店、「WIRED CAFE」咖啡館，日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等商家。洪鑼灣港式餐廳以美術館概念融入空間，品嚐得到道地美食；日月本家是以太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥、漢餅等四大伴手禮為主打，放進春夏秋冬為代表的書本盒裡，讓買伴手禮也能浸染書香氣息，徹底放鬆身心。

▲日月本家是以太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥、漢餅等四大伴手禮為主打，放進春夏秋冬為代表的書本盒裡。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼朝霧茶莊是伊達邵知名店家，以自然農法栽種茶葉，專門做台茶18號「紅玉紅茶」；有益帖為埔里在地品牌，調製成草本茶與保健食品。（圖／記者彭懷玉攝）



朝霧茶莊是伊達邵知名店家，以自然農法栽種茶葉，專門做台茶18號「紅玉紅茶」；有益帖為埔里在地品牌，種植各種無毒無農藥的草藥，主打良藥不用苦口，調製成草本茶與保健食品，還做成沐浴品、保養品、香皂、精油等商品。

▲台灣第一個非都會區的蔦屋書店就在埔里，日月町以10-20%書籍、逾80%伴手禮比例分配。（圖／記者彭懷玉攝）



台灣第一個非都會區的蔦屋書店就在埔里！洪秉睿表示，十分榮幸邀請到國際品牌蔦屋入駐，「原因之一是創辦人增田宗昭曾說過，打造以生活為提案，以書香為氛圍的生活場域空間，剛好跟我們對商場理念相吻合。」前後花了近一年時間與之洽談合作。

▲日月町主理人洪秉睿Ray。（圖／記者彭懷玉攝）



跟其他蔦屋書店不同的是，日月町以10-20%書籍、逾80%伴手禮比例分配，商場獨家引進「伊良可樂、TOBA TOBA可樂、TOMO可樂」等日本精釀可樂品牌，以及中部首發的本人氣食材選物品牌「AKOMEYA TOKYO」，日式選品、南投在地品牌均由蔦屋負責，為一站式購物商場。

▲WIRED CAFEB.L.T元氣早午餐、和洋折衷重箱，階梯也是網美打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）



人潮如注的WIRED CAFE吃得到台灣人最愛的早午餐，將日式餐食概念「一汁三菜」巧妙融入其中，熱門品項包含B.L.T元氣早午餐、和洋折衷重箱。其中，和洋折衷重箱從沙拉、義式醃菜、西班牙烘蛋開始，主餐和麵包均為二選一，品嚐得到五種醃菜照燒鮭魚和雪見鮭魚親子義大利麵，色香味俱全。

▲▼戶外區匯集了8個不同品牌的造型餐車，包含桃米村人氣店「桑心實驗室」，以及「文武茶心」、「YANOKOKU」、「Jay’s Pizza」、「囍串串」、「茶茶小王子」、「高關紅豆餅」、「來速咖啡」等。（圖／記者彭懷玉攝）



山延廊

本棟商場旁，戶外區匯集了8個不同品牌的造型餐車，包含桃米村人氣店「桑心實驗室」，以及「文武茶心」、「YANOKOKU」、「Jay’s Pizza」、「囍串串」、「茶茶小王子」、「高關紅豆餅」、「來速咖啡」等年輕人自創品牌，提供多樣化的美食選擇，同時設置了加油站和充電站。

▲「日之界」區域，園區也創造出一隻青蛙「浮拉格」作為吉祥物。（圖／記者彭懷玉攝）



日之界

從餐車市集繼續往前走，會抵達「日之界」區域，園區也創造出一隻青蛙「浮拉格」作為吉祥物，是為阿尼斯特的貴人，之所以會選擇青蛙作為吉祥物，藏有一個動人故事。

▲阿尼斯特隱身日月町內。（圖／記者彭懷玉攝）



洪秉睿透露，因精英開發董事長洪乙彥是屏東小孩，自小性格內向患有自閉症，因家境窮困，為了上大學需到菜市場叫賣青蛙，以籌措大學學費，就這樣一籠籠賣出，賺取了生活所需，之後成立精英開發公司，因此，他以青蛙作為日月町的代表，象徵自己的貴人。而新生代藝術家創作出的阿尼斯特已有名氣，他的特色就是說了謊會膨脹，常不小心卡在縫中，與之搭配，成為許多人的必拍打卡點。

▲新生代藝術家創作出的阿尼斯特已有名氣，他的特色就是說了謊會膨脹，常不小心卡在縫中。（圖／記者彭懷玉攝）



繼續前進，會到在地藝術性展覽，因埔里以花聞名，有用櫻花等不同花卉打造的8座網美休息區，可以在餐車選購輕食、咖啡，再到這用餐，享受午後愜意時光。

▲埔里以花聞名，有用櫻花等不同花卉打造的8座網美休息區，可以在餐車選購輕食、咖啡，再到這用餐，享受午後愜意時光。（圖／記者彭懷玉攝）



日月町 Hizuki Town

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號（國道６號愛蘭交流道出口下交流道處）

