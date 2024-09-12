壽司郎「板橋首店」9／19試營運　40元極上鮪魚大腹特價連7天

▲壽司郎板橋府中店將於9月19日試營運。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

板橋人終於等到了！壽司郎府中店將於9月19日試營運，同時推出開幕限定好康，9月19至9月25日極上鮪魚大腹特價40元，9月26日至10月2日鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台44家分店，即將於9月19日試營運的府中店則是第45家，也是板橋地區的第一家店。慶祝開新店，9月19至9月25日極上鮪魚大腹特價40元，9月26日至10月2日鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動9月16日開跑。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎×《魔物獵人》20周年聯名活動將於9月16日登場，點購「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」2款聯名商品，隨餐附贈限定特典-武器插卡，全套共14款，全台限量26萬3200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」也可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」1張。

▲聯名隨餐附贈的限定特典-武器插卡。（圖／壽司郎提供）

除了聯名餐點，壽司郎也推出3波滿額贈活動，只要於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品。9月16日起送「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-獵人款」，第2波9月23日登場，贈送「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-魔物款」，第3波10月7日開始，送「遊戲經典道具圖示吊飾」，全套共計10款，隨機贈送。

聯名活動期間內，在壽司郎全台門市單次用餐滿20盤，可獲得1個集點章、滿40盤可獲得2點；集滿5點有機會抽中「超大全熟肉槌包」（10名）、「魔物獵人20周年聯名限定T-shirt」（10名）及「MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕」（1名）。

▲藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9月19日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，在提前結束「吉伊卡哇（ちいかわ）」聯名活動後，藏壽司昨日宣布新的企畫，9月19日起推出13款「迪士尼Tsum Tsum」扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。

除了扭蛋，限量「Tsum Tsum束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點贈也會同步開跑，消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能帶走「束口便當袋」，集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」。