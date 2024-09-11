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防過度觀光！峇里島4鬧區酒店建設喊卡　暫停令恐長達10年

▲▼峇里島連普揚寺,天堂之門,Lempuyang temple。（圖／記者蔡玟君攝）

▲峇里島宣布暫停當地繁華地區的酒店建設。上圖為知名景點「連普揚寺天堂之門（Lempuyang temple）」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全球掀起「過度觀光」亂象，印尼度假天堂「峇里島」現在為了進行觀光改革、保護在地環境，向中央政府提出暫停4大繁華地區酒店、別墅、夜店等建設計劃，但具體暫停時間表仍在討論中。根據當地媒體報導，此次暫停建設規定可能長達10年。

綜合外國媒體報導，峇里島當地政府擔心過度商業開發，會影響當地獨特文化與自然樣貌，因此向印尼中央政府提出暫停酒店、度假村、夜店等建設計劃，該計畫主要針對丹帕沙（或稱登帕薩）、巴東、吉安雅、塔巴南等4地區，目前已獲得同意。

根據當地政府表示，目前針對上述4個地區實施為期1至2年酒店、夜店、度假村的建設禁令，並觀察成效決定要實施多久，外媒預估此暫停政策可能長達10年，該政策也是峇里島政府進行觀光改革的一環。

▲印尼峇里島丹帕沙Denpasar伍拉·賴國際機場(DPS) Ngurah Rai International Airport。（圖／記者賴文萱攝）

▲峇里島丹帕沙伍拉·賴國際機場(DPS) 。（圖／記者賴文萱攝）

疫後到峇里島的海外旅客暴增，根據印尼政府統計，僅2024年上半年就有約290萬名海外旅客造訪峇里島，佔印尼全國遊客總數的65%，當地酒店數量也從2019年的507家增加至2023年的541家，過度觀光同時也為當地帶來困擾，日前更有許多遊客因不遵守當地規矩而被PO上網路，掀起當地民眾憤怒。

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