阿里山英迪格快閃優惠明開搶！住房送早午餐　享高空無邊際泳池

▲阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山英迪格酒店宣布將從9月12日早上9點起推出36小時快閃優惠，一泊二食雙人入住每晚未稅價1萬1999元起，適用入住為9月19日起明年8月底為止。同時，即日起至10月28日為止，推出65歲以上獨享的「高年級住房專案」，每晚未稅價1萬1168元起，包含翌日雙人份早餐與主廚特製阿里山特色外帶午餐餐盒，再享加購晚餐半價優惠。

▲酒店客房。

業者此次推出的36小時限定「暢遊阿里山，閃購優惠」，從12日早上9點至13日晚上9點為止，一泊二食雙人入住每晚未稅價1萬1999元起，僅在IHG官網、IHG APP或IHG全球訂房中心預訂，旅客需注意的是，該優惠適用入住為9月19日起明年8月底為止，不可退費或改期。

▲▼住進阿里山中，可以走步道、賞雲海。

同時，針對65歲以上住客業者也推出專屬「高年級住房專案」，每晚未稅價1萬1168元起，專案包含雙人房住宿一晚，翌日雙人份早餐與主廚特製阿里山特色外帶午餐餐盒，再享加購晚餐半價優惠。同時還與多間國際品牌攜手為銀髮族打造的「漫步旅行組」（包含Montbell戶外用品、麗臺amor BtNPN植物奈米貼片、補體素滴雞精等），專案訂購期間為即日起至10月28日期間止，需入住三天前預訂，邀請銀髮族輕裝秋遊阿里山。

▲石門福華渡假飯店半戶外泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

而福華大飯店集團旗下各分店也推出熟齡限定住房餐飲優惠，其中，60歲以上平日入住桃園石門福華渡假飯店，含早餐僅2900元起，新竹館更只要2499元起即可入住經典房型含早餐，每日限量3間。

▲石門福華渡假飯店坐擁山嵐湖景，入住一晚只要2,900元起。（圖／福華大飯店提供）



桃園石門福華渡假飯店2022年甫整修完工，推出「銀髮族住房專案」，年滿60歲以上平日入住標準雙人房，贈兩客自助式早餐，只要2900元起，坐擁山嵐湖景是館內獨家賣點。B棟3樓規劃出近400坪「趣你的樂園」，囊括兒童電動車跑道、VR、Switch、美式手球桌、桌球等設施，2樓則有南洋風半露天溫水泳池。

▲新竹福華大飯店三溫暖設施。（圖／福華大飯店提供）



新竹福華大飯店因長年與伊甸基金會合作，推出「悠活樂齡」公益住房，平日雙人最低2499元起即可入住經典房型，含麗香苑早餐2客，每日限量3間。此外，新竹福華9月至12月底推出「慢活．暖和」優惠專案，雙人入住高級雙床房贈便攜式足浴禮包（足浴桶+藥包）3300元起，入秋微涼適合散步於新竹舊城區，平日更有機會升等豪華雙床房。

高雄福華大飯店則從即日起至12月30日，推出「熟齡時尚樂活遊」住房專案，訂房者本人60歲以上入住豪華雙人客房，平日只需3299元起。每房贈麗香苑豐富自助早餐，也提供定時定點左營高鐵或美麗島捷運站接駁服務，在周日至周四入住還能享延後退房到下午2點禮遇，悠閒享受度假時光。