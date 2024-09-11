壽司郎x《魔物獵人》聯名9／16開跑　吃百盤可抽超大全熟肉槌包

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動9/16開跑。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

台灣玩家等到了！壽司郎×《魔物獵人》20周年聯名活動將於9月16日登場，除了推出3款隨餐附贈武器插卡的聯名商品、3波滿額贈外，用餐集點還可抽「超大全熟肉槌包」、20周年聯名T-shirt及電競螢幕。

▲聯名隨餐附贈的限定特典-武器插卡。（圖／壽司郎提供）

9月16日至10月20日登場的壽司郎×《魔物獵人》20周年特別任務，分別有聯名餐點限量特典、消費滿額贈與聯名商品預購，以及100盤特別任務。點購「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」2款商品，隨餐附贈限定特典-武器插卡，全套共14款，全台限量26萬3200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」也可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」1張。

▲遊戲經典道具圖示吊飾。（圖／壽司郎提供）

除了聯名餐點，壽司郎也推出3波滿額贈活動，只要於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿450元，即可獲得限量聯名贈品。9月16日起送「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-獵人款」，第2波9月23日登場，贈送「壽司郎×《魔物獵人》20周年紀念資料夾-魔物款」，第3波10月7日開始，送「遊戲經典道具圖示吊飾」，全套共計10款，隨機贈送。

▲隨從艾路手機架。（圖／壽司郎提供）

▲補給品箱保冷袋。（圖／壽司郎提供）

9月20日起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元即可加價280元換購「隨從艾路手機架」1個，滿800元則加價560元換購2個，依此類推。9月27日起則可加價300元預購「補給品箱保冷袋」，加價350元預購「蒼火龍不銹鋼杯套組」。

▲集點可抽超大全熟肉槌包、限定T-shirt與電競螢幕。（圖／壽司郎提供）

此外，在聯名活動期間內，在壽司郎全台門市單次用餐滿20盤，可獲得1個集點章、滿40盤可獲得2點；集滿5點有機會抽中「超大全熟肉槌包」（10名）、「魔物獵人20周年聯名限定T-shirt」（10名）及「MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕」（1名）。

▲藏壽司頭份運動公園店試營運中。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司看好鄰近竹南科學園區的市場潛力，頭份運動公園店選址於頭份運動公園附近，昨日試營運，9月17日正式開幕。慶祝開新店，9月23日前按讚或追蹤品牌官方社群，並完成指定步驟，即享有用餐9折優惠。