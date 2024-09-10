雲品「周休3日」網友狂酸！盛治仁提2點反擊　嘆：網路有多負面

▲日月潭雲品溫泉酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

雲品國際日前宣布從9月1日起在旗下日月潭雲品溫泉酒店試行「周休三日」6個月，盼提升員工生活品質，開台灣觀光業第一槍，也掀起網友討論，更有人酸「生意那麼差，周休四日都行」。雲品國際董事長盛治仁今（10日）發文，提出周休三日政策2點相關施行措施反擊酸民，並嘆「網路有多負面？」

首先，盛治仁指出雲品酒店實施「周休三日」，實際上將每周工作40小時工時減為32小時，並維持原來薪水，在薪水不變下，員工還多了52天的假，如果這些增加的假沒有休到52天，就是加薪。

▲雲品溫泉酒店試行周休三日，盼提升員工生活品質。（圖／雲品國際提供）

其次，盛治仁表示今年生意比起去年沒有衰退、還稍有成長，不但不會因而減少員工數，反而還需要再多聘人才能滿足周休三日的排班。該政策是老闆希望能加強同仁工作和生活的平衡，不但能更有熱情服務客人，放假時也能充分休息或陪伴家人，因此願意負擔這樣的額外支出，不過他也坦言「這些目標最後能否成功達到，要看試辦半年的結果，我們也沒有把握，但希望能成功。」

看近期網路討論留言，發現許多網友留言絕大多數都是在質疑「放無薪假？周休三日是否支薪？」、「生意那麼差，周休四日都行」、「另四天一天工作12小時？」、「順勢裁員減少支出，再趁機刷一波好評」，讓他嘆現在網路風氣多以負面出發，要評論事情前，也不願意多花幾分鐘搜尋一下資訊，就用最壞的假設去看別人，也很勇於對不了解的事發表意見，希望以舉例與大家共勉，多一點正面思考、多一些查證工作，讓網路正面意見交流功能能夠被提升。

▲雲品溫泉酒店已開始實施周休三日，該措施將試行6個月看成效。（圖／雲品國際提供）

雲品國際日前宣布於9月1日起，成為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司，此項創舉將在未來6個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

自全球疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生了巨大的變革，新世代的員工對於工作與生活平衡的需求日益強烈。為了回應這一趨勢，雲品國際決定率先推動這項周休三日的政策，旨在提升員工的生活質量，並創造一個更具彈性與人性化的工作環境。

▲目前雲品溫泉酒店已有部分部門可以做到周休三日，尚無法排班周休三日的部分則有額外加班薪資。（圖／雲品國際提供）

周休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行，雲品也正著手進行員工餐廳及員工休息室的改裝，同時已經購置土地作為第2棟員工宿舍，來持續提升員工工作環境與福利條件。目前酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整，部分部門和職務已經可以做到周休三日的排班，目前還無法排班周休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。