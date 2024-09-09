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台灣首家鳥貴族9／20開幕　菜單曝光「均一價100元」

▲台灣鳥貴族首店9/20開幕　菜單曝光「均一價100元」。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

▲台灣鳥貴族首店9/20開幕。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

記者黃士原／台北報導

喜愛串燒的朋友久等了！來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」將於9月20日進駐新光三越南西一館5樓，官網也公布菜單內容，全品項均一價100元。

鳥貴族是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價360日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。今年3月，日本鳥貴族餐飲集團為了加速在台灣的擴張計畫，決定與大成集團子公司都城實業合作，正式宣告進軍台灣。

▲台灣鳥貴族首店9/20開幕　菜單曝光「均一價100元」。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

▲台灣鳥貴族均一價100元。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

繼7月底確定落腳新光三越南西一館後，台灣鳥貴族上周五深夜在官方粉專公布，第一家店將於9月20日下午2點半正式開幕，官網也公布菜單，全品項均一價100元，比起日本的360日圓（今日匯率計算約新台幣82元）貴了一點。

▲台灣鳥貴族首店9/20開幕　菜單曝光「均一價100元」。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

▲台灣鳥貴族菜單曝光，點圖可放大。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

▲台灣鳥貴族首店9/20開幕　菜單曝光「均一價100元」。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

從曝光的菜單可得知，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，合計20多種品項。其中醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

不只串燒，台灣鳥貴族也提供小菜、麵飯、炸物、沙拉、甜點及各式飲品，菜單總品項達90種，單價全都是100元。

▲長田本庄軒炒麵專門店10月進駐新光三越南西三館。（圖／記者黃士原攝）

另外，神戶知名炒麵專門店「長田本庄軒」 也將於10月進駐新光三越南西三館。該品牌招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

關鍵字： 美食雲 鳥貴族 串燒

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