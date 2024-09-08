住承億文旅全台5飯店每晚1313元起　高雄最美泳池酒店享池畔晚餐

▲高雄承億酒店獲選「此生必住的無邊際泳池TOP 10」。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄承億酒店近日入選「此生必住的無邊際泳池TOP 10」，同時為慶祝開幕兩週年以及吉祥物夢獸生日，即日起祭出住房專案，一泊一食優惠價5999元起，可在高空懸挑透明無邊際泳池旁的最美池畔酒吧RAR BAR享用雙人晚餐。而同樣入選的還有「桃城茶樣子」，承億文旅為慶祝，推出全台5飯店最低1313元起優惠。

▲酒店客房示意圖。

高雄承億酒店位於24樓的全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池，近日入選《網路溫度計DailyView》2024年「此生必住的無邊際泳池TOP 10」，可說是高雄最美泳池酒店。為慶祝開幕滿兩週年，以及吉祥物夢獸9月25日生日，即日起至9月15日透過LINE好友預訂「夢獸誕辰月一泊一食」專案優惠價5999元起，可在泳池旁RAR BAR享用美食，當月壽星再送神秘小禮。

▲桃城茶樣子無邊際泳池。（圖／承億文旅提供）

承億文旅「桃城茶樣子」同樣入選「此生必住的無邊際泳池TOP 10」，為感謝旅客，承億文旅即日起至9月11日為止推出優惠開放訂房，淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子三館雙人房最低每晚1313元起；桃城茶樣子雙人房最低2313元起、潭日月雙人房最低3499元起並加贈早餐，如為當月壽星再享加購早餐買1送1或房價再折200優惠（桃城茶樣子及潭日月限用房價折抵），適用入住期間為即日起至11月29日。

▲高雄日航酒店行政酒廊。（圖／業者提供，下同）

同時，南台灣首間日系國際連鎖酒店「高雄日航酒店」，終於要在11月1日正式開幕，即日起開放訂房，每晚最低4800元起含早餐，同時也限量開賣「跨年住房專案」每晚9800元起，含正宗精緻日式「元日」朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」及搗麻糬體驗。

▲高雄日航酒店泳池區。

高雄日航酒店位於前鎮區亞洲新灣區，鄰近三多商圈，捷運輕軌精華交界，距離小港機場只要25分鐘車程。建築高22層樓，全館設有260間客房，包含63間行政客房及7間套房。