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星野集團「界 奧飛驒」新開幕！亮點搶先看　感受森林系溫泉旅宿

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲星野集團最新「界 奧飛驒」開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團又有新飯店！旗下溫泉旅館品牌「界」最新「界 奧飛驒」於9月5日正式開幕。飯店位於日本岐阜縣奧飛驒溫泉鄉，四周山林環抱，並能在館內感受飛驒地區文化工藝，以下就整理出5大必看亮點，喜愛泡湯的你，可別錯過這處森林系溫泉旅宿。

■奧飛驒溫泉鄉在哪？

奧飛驒溫泉鄉位於岐阜縣，距離知名的飛驒高山約1小時車程，周邊由雄偉的北阿爾卑斯山脈環繞。溫泉鄉內又分為平湯、福地、新平湯、栃尾、新穗高等5座溫泉，並擁有每分鐘高達3萬7000公升的豐富溫泉水量，「界 奧飛驒」就位於平湯溫泉處。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲中庭是「界 奧飛驒」的核心環遊空間，並設有足湯。

■「界 奧飛驒」亮點

1.「界 奧飛驒」核心環遊空間中庭

館內的中庭是一處核心環遊空間，由東、西客房棟、湯小屋棟以及獨立建築環繞，設計靈感來自當地溫泉街的傳統習俗。當地人過去習慣步行前往公共浴場泡湯，因此希望旅客在享受館內大浴場和客房露天溫泉的同時，也能多次前往戶外探索；同時中庭也以來自當地常見的「石牆」設計，沿著湯之川漫步，遠眺山巒，近觀林木，處處洋溢著生機勃勃的氣息。

中庭深處則設有足浴，旅客可以一邊泡腳，一邊欣賞山景。春天可觀賞花朵綻放，夏天享受綠意盎然與藍天相映，秋天欣賞紅葉，冬天則可沉浸於銀裝素裹的雪景之中。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲館內大浴場的露天溫泉以雪廊為靈感設計。

2.以雪廊為設計靈感的露天温泉

館內大浴場的露天溫泉設計靈感來自於奧飛騨豪雪地帶常見的雪廊。頭頂設有一個開口，視野中僅能見到彷彿白雪覆蓋的牆壁和藍天，旅客沐浴其中，彷彿被潔白光滑的雪牆環繞，享受著仰望天空，耳邊聆聽潺潺溫泉水聲的寧靜氛圍。

室內溫泉設有源泉自然流放的「熱湯」和讓人身心放鬆的「溫湯」兩種浴池，泉質為中性，富含偏矽酸和偏硼酸，對肌膚溫和，也有「治癒之湯」美稱。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲▼客房設計融入許多飛驒地區代表工藝。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

3.客房設計

「界 奧飛驒」共有49間客房，均為當地特色客房「飛驒MOKU之間」。旅館建築外觀採用沉穩色調，而客房內則大膽使用高山祭典中常見的華麗「紅色」；當地的傳統漆器「飛驒春慶」被運用於牆面藝術和客房標誌，飛驒染的原創靠墊也增添了色彩，這些設計能讓旅客近距離感受飛驒工藝的魅力。

所有客房皆配備由當地家具製造商所製作飛驒曲木椅，這些椅子採用飛驒地區出產的闊葉樹材質製成，並搭配擁有800年歷史的山中和紙燈籠，為房間營造出柔和的光線與舒適氛圍。此外，超過半數的28間客房還設有露天溫泉與可供濕身入座的防水沙發，提供旅客盡享奢華的泡湯體驗。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲館內提供「飛驒木匠體驗」。

4.體驗飛驒工藝技術的「飛驒木匠體驗」

館內提供體驗當地文化的「當地樂」活動是作為「界」品牌款待的一部分。界 奧飛騨提供「飛驒木匠體驗」活動，讓旅客親身感受擁有1300多年歷史的飛騨木匠文化，在這個體驗中，旅客可以親手彎曲木材，並製作出用界原創風呂敷包裹的曲木手柄。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲以大量木質調我展現豐富森林資源意象，同時有工藝品展示。

奧飛驒溫泉鄉所在的岐阜縣，森林面積佔全縣的81%，這片豐富的森林資源是傳統技術和工藝得以發展的基礎。旅客透過這項體驗不僅可以更深入了解當地生活，還能更好地認識飛驒地區與木材的緊密連結。

▲▼星野集團 界 奧飛驒。（圖／星野集團提供）

▲館內提供會席料理。

5.感受當地風情的日式會席料理

晚餐在半包廂式的餐廳內提供，讓旅客在享受隱私的同時，品味以當地飲食文化為基礎的會席料理。特別推薦的主菜是「飛驒牛朴葉包燒」，這道料理將飛驒牛肉包裹在朴葉中，並配以傳統的「つと（Tsuto）」（用蘆葦、竹皮或稻草捆綁或編織，用來包裹食材的工具）一起上桌。

牛肉在上桌前會先稍微加熱表面，旅客可以根據自己的喜好進行熟度調整；料理的擺盤則使用了讓人聯想到圍爐裏（日語：囲炉裏／いろり irori）的古木設計，讓旅客在用餐時感受到濃厚的鄉土風情。

▲▼岐阜高山市Hotel and Spa Gift TAKAYAMA。（圖／株式会社みらいホールディングス提供）

▲▼岐阜高山市近年新開飯店Hotel and Spa Gift TAKAYAMA。（圖／株式会社みらいホールディングス提供，下同）

▲▼岐阜高山市Hotel and Spa Gift TAKAYAMA。（圖／株式会社みらいホールディングス提供）

而鄰近高山車站也有新飯店開幕！「Hotel and Spa Gift TAKAYAMA」於2023年3月開幕，距離車站走路只要5分鐘，方便旅客搭乘火車或巴士前往其他景點。館內最大亮點就是在頂樓設有可以遠眺高山市的露天溫泉、溫泉大浴場、桑拿、水風呂等豐富溫泉設施。

▲▼岐阜高山市Hotel and Spa Gift TAKAYAMA。（圖／株式会社みらいホールディングス提供）

▲▼頂樓有豐富的溫泉設施。

▲▼岐阜高山市Hotel and Spa Gift TAKAYAMA。（圖／株式会社みらいホールディングス提供）

全館共有102間客房，以簡約風格提供雙人房至套房多種房型選擇，加上前往高山老街、宮川朝市、高山陣屋等景點走路都只要10分鐘就到，便利的交通位置開幕後就深受許多旅客喜愛。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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