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溫熟成吐司實體概念店插旗大稻埕　慢慢弄聯名餐點明天登場

▲溫熟成吐司品牌「PILLO」實體概念店插旗大稻埕。（圖／業者提供）

▲溫熟成吐司品牌「PILLO」實體概念店插旗大稻埕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

溫熟成吐司品牌「PILLO」歷經1年籌備，首間實體概念店插旗大稻埕歷史建築「大千百貨」，與「慢慢弄‧乳酪坊」合作的3款聯名餐點明天正式登場。

PILLO主打口感如枕頭般Ｑ彈的新品種吐司，將高含水量的麵糰混合隔夜中種麵糰，製作出香氣與保濕度更好的質地，目前已推出原味「極簡溫熟成吐司」、「大蒜起司丁」、「黑醋栗乳酪」、「黑沙芝麻乳酪」、「青醬炒野菇」共5種口味。

▲溫熟成吐司品牌「PILLO」實體概念店插旗大稻埕。（圖／業者提供）

▲PILLO在大稻埕經典歷史建築「大千百貨」開設第一間實體概念店。（圖／業者提供）

今年秋天，PILLO在大稻埕經典歷史建築「大千百貨」開設第一間實體概念店，邀集office m-sa、KIMU柒木設計、Miki Wei Studio共同打造用餐空間，昨日正式營運。這棟建築在日治時期時曾是總督府專賣局的煙草倉庫平房，1928年改建為「亞細亞旅館」，1970年以「大千百貨」之名開幕，曾是全台最時髦的百貨公司，2005年被登錄為歷史建築。

▲PILLO的「肉鬆玉米花塩吐司」。（圖／業者提供）

▲PILLO的「肉鬆玉米花塩吐司」。（圖／業者提供）

▲PILLO的「烏金蔥乳酪溫熟成吐司」。（圖／業者提供）

▲PILLO的「烏金蔥乳酪溫熟成吐司」。（圖／業者提供）

PILLO共同創辦人Pei與Betty認為，吐司不應侷限在傳統食品產業，也可以藉由品牌的傳遞，輸出美好氛圍與更多想像，實體概念店限定餐點將吐司化為載體，與各種食材碰撞新風味。以「烏金蔥乳酪溫熟成吐司」為例，使用店內限定的青蔥溫熟成吐司，撒上炙燒過的迪化街乾貨烏魚子，抹上厚厚一層青蔥奶油乳酪、佐以鮮脆蘋果丁，嚐得見海味與青蔥乳酪的鹹香回甘。

▲PILLO的「溫熟成吐司外帶組合」。（圖／業者提供）

▲PILLO的「溫熟成吐司外帶組合」。（圖／業者提供）

「肉鬆玉米花塩吐司」則從爆米花衍生靈感，將同樣是店內限定的醬油鹽味吐司，疊加焦化奶油玉米醬，再搭配雞肉鬆、煙燻培根。「無花果榛果奶油布里歐 」則將傳統布里歐，佐以烘烤後的香草榛果醬與威士忌鮮奶油，放上新鮮無花果、櫻桃、綠葡萄，點綴酸甜巴薩米克醋與餅乾脆。

▲PILLO的「慢慢粉紅雞肉醬吐司盒」。（圖／業者提供）

▲PILLO的「慢慢粉紅雞肉醬吐司盒」。（圖／業者提供）

PILLO認爲吐司的更多可能，與國產手工起司第一品牌「Lab Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」合作，在實體店推出「慢慢弄粉紅雞肉醬吐司盒」、「Carrozza水果馬車三明治」、「經典溫熟成吐司奶油盤」3款聯名餐點，9月6日開始供應。

▲「世界最美新月羊角麵包」來台快閃。（圖／台北喜來登提供）

另外，台北喜來登邀請東京人氣麵包店「BAKERY HEIDI」來台快閃，8月30日至10月31日在The Deli與大廳酒吧開賣，除了帶來有世界最美之稱的新月羊角外，還有鹽奶油捲、螺旋酥捲、可頌等15款麵包，以及宮下真彥主廚專為台灣設計的玄米麵包和蜂蜜無花果乳酪麵包，售價89元至199元。

▲「BAKERY HEIDI」來台快閃也帶來人氣商品─鹽奶油捲。（圖／台北喜來登提供）

鹽奶油捲、螺旋酥捲也是店內人氣商品。鹽奶油捲蓬鬆微彎的造型如綿羊角般療癒可愛，同時擁有酥脆、濃香與軟彈3種口感；螺旋酥捲以超過16層的可頌麵糰，外層撒上糖粒低溫烘烤一夜，外殼長時間放置仍保有酥脆口感。

關鍵字： 美食雲 溫熟成吐司 PILLO 大千百貨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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