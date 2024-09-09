網紅搶開箱MSC榮耀號　一站式海陸假期輕鬆享受

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

藝人網紅搶開箱的MSC榮耀號之旅，是時下流行的旅遊方式，一站式海陸郵輪假期，不必風塵僕僕拉車、也不必每天整理行李換飯店，而是輕鬆享受船上設施與服務。

郵輪上被大推的榮耀大道、F1模擬賽車，以及獨家LEGO樂高創意樂園、施華洛世奇水晶旋梯…設施，等著大家來親自體驗，快為自己安排一趟榮耀號之旅吧！

▲榮耀大道有「海上香榭大道」美名。

旅行中的購物Shopping可以很優雅從容，郵輪上由超長LED天幕覆蓋的榮耀大道，兩旁是精緻華麗的免稅購物中心，來自世界各地超過200個知名品牌可以一次看遍，從時尚服飾到精品首飾，從美妝護膚到高科技產品應有盡有。

▲MSC榮耀號上配備有F1賽車模擬。

MSC榮耀號上配備一級方程式賽車模擬器，創造出宛如真實世界的賽車場景，也帶給旅客貼近真實的駕駛手感，對操作的要求如同駕馭一部工廠賽車一般。坐上駕駛座，就能體驗加速、甩尾、高速過彎的極速快感，讓F1賽車迷圓夢。

▲獨家海上LEGO樂高創意樂園讓每個孩子都能玩得開心。

郵輪假期也能帶著孩子一起享受，獨家的LEGO樂高創意樂園是孩子們的天堂，有32項免費兒童活動。

貼心的分齡安排，3歲以下有智高嬰幼兒俱樂部、3～6歲有樂高迷你俱樂部、7～11歲有魔力趣味園、12～14歲為青少年俱樂部，還有全齡的哆來咪實驗室和哆來咪電影院，讓每個孩子都能玩得開心，同時啟發想像力和創造力。

▲施華洛世奇水晶旋梯是熱門拍照場景。

榮耀號上最耀眼的地方，莫過於施華洛世奇水晶旋梯，由61,440顆閃亮水晶點綴，網紅們最愛在階梯上拍影片，像是youtube上眾多的MSC榮耀號開箱影片中，都有推薦一定要到這裡拍照，不容錯過。

施華洛世奇水晶精緻的工藝，是時尚奢華的代表品牌之一，與MSC跨界合作，為旅客打造出獨一無二的旅遊體驗。

◆推薦航程：

宮古、沖繩、石垣五日

12/8、12/16、12/20、1/1、1/5基隆出發

早鳥每房減5,000元

更多資訊：

https://msc-cruises.com.tw







