ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

網紅搶開箱MSC榮耀號　一站式海陸假期輕鬆享受

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

藝人網紅搶開箱的MSC榮耀號之旅，是時下流行的旅遊方式，一站式海陸郵輪假期，不必風塵僕僕拉車、也不必每天整理行李換飯店，而是輕鬆享受船上設施與服務。

郵輪上被大推的榮耀大道、F1模擬賽車，以及獨家LEGO樂高創意樂園、施華洛世奇水晶旋梯…設施，等著大家來親自體驗，快為自己安排一趟榮耀號之旅吧！

▲▼MSC,地中海郵輪,七逗旅遊網,網紅搶開箱。（圖／MSC地中海郵輪）

▲榮耀大道有「海上香榭大道」美名。

旅行中的購物Shopping可以很優雅從容，郵輪上由超長LED天幕覆蓋的榮耀大道，兩旁是精緻華麗的免稅購物中心，來自世界各地超過200個知名品牌可以一次看遍，從時尚服飾到精品首飾，從美妝護膚到高科技產品應有盡有。

▲▼MSC,地中海郵輪,七逗旅遊網,網紅搶開箱。（圖／MSC地中海郵輪）

▲MSC榮耀號上配備有F1賽車模擬。

MSC榮耀號上配備一級方程式賽車模擬器，創造出宛如真實世界的賽車場景，也帶給旅客貼近真實的駕駛手感，對操作的要求如同駕馭一部工廠賽車一般。坐上駕駛座，就能體驗加速、甩尾、高速過彎的極速快感，讓F1賽車迷圓夢。

▲▼MSC,地中海郵輪,七逗旅遊網,網紅搶開箱。（圖／MSC地中海郵輪）

▲獨家海上LEGO樂高創意樂園讓每個孩子都能玩得開心。

郵輪假期也能帶著孩子一起享受，獨家的LEGO樂高創意樂園是孩子們的天堂，有32項免費兒童活動。

貼心的分齡安排，3歲以下有智高嬰幼兒俱樂部、3～6歲有樂高迷你俱樂部、7～11歲有魔力趣味園、12～14歲為青少年俱樂部，還有全齡的哆來咪實驗室和哆來咪電影院，讓每個孩子都能玩得開心，同時啟發想像力和創造力。

▲▼MSC,地中海郵輪,七逗旅遊網,網紅搶開箱。（圖／MSC地中海郵輪）

▲施華洛世奇水晶旋梯是熱門拍照場景。

榮耀號上最耀眼的地方，莫過於施華洛世奇水晶旋梯，由61,440顆閃亮水晶點綴，網紅們最愛在階梯上拍影片，像是youtube上眾多的MSC榮耀號開箱影片中，都有推薦一定要到這裡拍照，不容錯過。

施華洛世奇水晶精緻的工藝，是時尚奢華的代表品牌之一，與MSC跨界合作，為旅客打造出獨一無二的旅遊體驗。

◆推薦航程：
宮古、沖繩、石垣五日
12/8、12/16、12/20、1/1、1/5基隆出發
早鳥每房減5,000元

更多資訊：
https://msc-cruises.com.tw




 

關鍵字： MSC 地中海郵輪 七逗旅遊網 網紅搶開箱

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

推薦閱讀

MSC榮耀號極致之美　時尚奢華風相伴的海上假期

MSC榮耀號極致之美　時尚奢華風相伴的海上假期

亞洲旗艦郵輪圓夢之旅用年假犒賞

亞洲旗艦郵輪圓夢之旅用年假犒賞

MSC榮耀號一站式海陸假期享受

MSC榮耀號一站式海陸假期享受

MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

富士山異常事態！開山9人罹難

富士山異常事態！開山9人罹難

高雄夢幻熱氣球來了！9/14愛河浪漫升空

高雄夢幻熱氣球來了！9/14愛河浪漫升空

慶中秋！慈湖9/13-17夢幻水舞秀登場

慶中秋！慈湖9/13-17夢幻水舞秀登場

獨旅新手友善全球5個旅遊推薦地

獨旅新手友善全球5個旅遊推薦地

必勝客爆濃巧克力香蕉起司餅新上市

必勝客爆濃巧克力香蕉起司餅新上市

「預約台東假期」　3天2夜超優惠

「預約台東假期」　3天2夜超優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

下半年3條日本復飛航線一次看

身分證有5個9　吃Buffet享55折

竹子湖「青楓步道」如踏進魔幻森林

1人1250元起！全台福華飯店熟齡優惠

萬華人愛店！隱藏豆漿燒餅10點就打烊

288起蔬食火鍋料、冰淇淋無限吃到飽

住礁溪晶泉丰旅享早餐吃到飽還送茶葉

羊油麵線一碗20！雲林60多年CP值老店

饗食天堂高雄限定！9月松葉蟹吃到飽

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

亞洲旗艦郵輪圓夢之旅用年假犒賞

MSC榮耀號一站式海陸假期享受

MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

富士山異常事態！開山9人罹難

高雄夢幻熱氣球來了！9/14愛河浪漫升空

慶中秋！慈湖9/13-17夢幻水舞秀登場

獨旅新手友善全球5個旅遊推薦地

必勝客爆濃巧克力香蕉起司餅新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366