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地中海美食吃到飽＋live樂團演唱　雄獅「gonna+」首推中秋派對

▲雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅gonna+首次舉辦「2024地中海超chill中秋派對」。（圖／雄獅集團提供）

▲中秋派對自助吧的地中海料理都能吃到飽。（圖／雄獅集團提供）

記者黃士原／台北報導

雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna+」今年首次舉辦中秋派對，9月16日至17日共3場次，除了地中海美食吃到飽，現場還有live樂團演唱，參加民眾還能抽長榮美加不限航點雙人機票。

gonna+延續品牌gonna EAT的品牌精神，主張好肉好菜、均衡飲食，這次首度推出的「2024地中海超chill中秋派對」，除了每人享有爐烤澳洲肋眼和牛或香料豬肉捲2選1的主餐外，派對現場更提供自助吧，包含超營養食物、爐烤蔬菜、手作方形羅馬Pizza、亞洲風炸春捲、優格燕麥炸雞、胡蘿蔔蛋糕等手作甜點，全都吃到飽。

▲雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅gonna+首次舉辦「2024地中海超chill中秋派對」。（圖／雄獅集團提供）

▲雄獅集團旗下gonna+首次舉辦「2024地中海超chill中秋派對」。（圖／雄獅集團提供）

gonna+中秋派對共有3場，分別是9月16日晚上、9月17日中午與晚上各1場，每場席位有限，售完為止。9月10日前預訂享有早鳥優惠，成人1680元、140cm以下孩童680元（100cm以下孩童免費），現省200元。另寵物每隻餐點加購價129元。

此外，參加中秋派對的消費者，有機會抽中「長榮航空美加不限航點雙人機票」。

▲TGI FRIDAYS與胡同燒肉合推出聯名新品「醬烤好火伴」，把燒肉醬、味噌醬與炭烤豬肋排結合。（圖／開展餐飲提供）

搭上中秋節烤肉話題，TGI FRIDAYS與胡同燒肉合推出聯名新品「醬烤好火伴」，把燒肉醬、味噌醬與炭烤豬肋排結合，提供5款烤物、5種醬料、8道配菜，消費者可完全依照口味喜好任意搭配。

TGI FRIDAYS以品嚐炭烤豬肋排時的手勢為靈感，發起第一屆「99全球豬肋排日」，9月3日至9月30日的周一到周五，到餐廳任點「醬烤好火伴」主餐，並出示西元1999年或民國99年有效身分證件，就送半份炭烤豬肋排。

關鍵字： 美食雲 雄獅旅遊 gonna+ 中秋派對

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