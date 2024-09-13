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招財「龜吉拉」出沒龜山！2024桃園地景藝術節強勢「迴。龜」

▲▼桃園2024地景藝術節。（圖／記者周宸亘攝）

▲相當吸睛的「龜吉拉的守護」是2024桃園地景藝術節藝術作品之一。（圖／記者周宸亘攝）

記者林璟倩／桃園報導

有著金幣龜背、高達3層樓高的「龜吉拉」出沒在龜山！原來是一年一度的「2024桃園地景藝術節」又來啦！ 9/13(五)～9/29(日)以「迴。龜」為策展主題，帶民眾探索龜山區的獨特魅力。舉辦到第12屆的桃園地景藝術節活動，今年共有23件精彩作品遍布在桃園龜山的各大熱點，ETtoday團隊特別走訪了其中4個作品，帶領讀者第一手探索地景藝術作品中蘊含的創意與驚喜。

▲▼2024桃園地景藝術節。（圖／桃園文化局提供）

▲▼巨大的龜吉拉有許多幽默可愛的設計細節，背上的金幣有招財之意，成為巨型吉祥物。（圖／桃園文化局提供）

▲▼2024桃園地景藝術節。（圖／桃園文化局提供）

位於憲光二村的地景藝術作品「龜吉拉的守護」高達3層樓的巨龜，背對眾人鑽入窗戶的動態令眾人好奇，一旁還有不同視角的龜殼、龜腳，可視為同一隻巨龜的運動停格，也可以解讀成頑皮的巨龜複數，正在相互追逐嬉戲。有趣的是，藝術團隊以龜山當地的「中央造幣廠」為發想，龜背上由滿滿錢幣堆疊，使巨龜充滿發財、長壽等民眾最愛的祈願寓意，超大吉祥物勢必成為網美網帥打卡新熱點！

▲▼桃園2024地景藝術節。（圖／記者周宸亘攝）

▲色彩繽紛且童趣的互動藝術裝置作品「家庭日」來自義大利及葡萄牙藝術團隊打造。（圖／記者周宸亘攝，下同）

而在活力四射的國立體育大學志清湖畔大草皮上，則有另一色彩繽紛且童趣的互動藝術裝置「家庭日」，作品是由義大利及葡萄牙藝術團隊打造，以台灣小家庭常見組合「兩大一小」為發想，凸顯在地生活感，親子互動可從管狀觸手的末端說話和聽取聲音，巧思受到大小朋友的喜愛，成為湖畔亮眼新地標。

▲▼桃園2024地景藝術節。（圖／記者周宸亘攝）

▲被金黃色線條包裹的桃園酒廠大門口管理室，也是一座地景藝術作品「可以微醺」。

不僅如此，主會場「桃園酒廠」也有兩座吸睛的地景藝術巨作！入口處被金黃色線條包裹的桃園酒廠大門口管理室，正是地景藝術作品之一的「可以微醺」，象徵由桃園酒廠代表物「玉泉清酒」傾倒出濃醇的金黃色清酒液，形成視覺動態效果，映襯門口正紅色的桃園酒廠標誌搭配湛藍的天空，相當搶眼。

▲▼桃園2024地景藝術節。（圖／記者周宸亘攝）

▲地景藝術作品「酒之籽」則是在桃園酒廠舊籃球場。

另一件地景藝術作品「酒之籽」則是在桃園酒廠舊籃球場，以圓潤弧線包裹酒米心白象徵酒米造型，讓漸層色彩呈現從採收到脫殼、打磨、處理成精米的變化樣態，夜間點燈後的光點散發能量，象徵串連著土地的滋養，通透的圓米造型搭配隨風搖曳的樹林為背景，小清新風格的畫面感相當受文青打卡喜愛。

▲▼2024桃園地景藝術節。（圖／桃園文化局提供）

▲酒之籽夜間發光的溫暖能量，別有一番風情。（圖／桃園文化局提供）

全台第一家現代化清酒釀造廠的桃園酒廠，今年化身桃園地景藝術節活動主舞台場域，預計結合音樂、雷射、影像推出光雕投影，提供一場魔幻微醺的夏日釀造儀式，活動期間的週末假日也將安排「一日一主題」豐富活動，包含狂美交響樂團、科技馬戲秀、嘻哈搖滾、微醺爵士、懷舊歌曲等一系列多元風格的節目表演，現場還有假日文創市集與街頭藝人嘉年華，更有12場社區小旅行及6場推廣活動開放民眾報名。

不管你是藝術迷還是想要感受龜山獨特風情的遊客，這次2024桃園地景藝術節絕對不容錯過，趕快安排行程手刀衝一波龜山，一起沉浸在這場視覺與文化的盛宴吧！

活動更多詳請可以到「桃園地景藝術節」FB粉專及官網查詢。
FB：https://www.facebook.com/TaoyuanLandArt
官網：https://www.taoyuanlandart.com.tw

［桃園市政府廣告］

關鍵字： 龜吉拉 龜山 桃園地景藝術節 2024桃園地景藝術節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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