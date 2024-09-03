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玩法國聽什麼都霧煞煞？必學「一句話」服務生瞬間變友善

▲▼巴黎,Paris,法國,艾菲爾鐵塔。（圖／Pixabay）

▲法國巴黎是許多人心目中的歐洲旅遊勝地。（圖／Pixabay）

文／里維Lévi（法國食尚作家）

講句bonjour打開法國人的心門，不管早上或夜晚，無論何時何地，看到法國人說句「bonjour」就對了！

你會馬上看到他們發自內心自主性的回應：「bonjour！」，甚至馬上笑臉迎人，冰釋臉上原本的冷漠，甚至連平日早就端好端滿的高傲自信也會馬上取下，給你個如同好久不見老友的溫暖回應。

有些地鐵站的售票員還會跟你討要一句bonjour，不然他都不想賣票給沒禮貌的你。這點是連已經住過好多年的我都會犯的錯。2017年那次回巴黎，我就忘了跟售票員說句「bonjour」，當下立刻被他指正，於是我從頭來過，從對他說bonjour開始，我才能接下去問我想問的事情。

這點禮貌對法國人來說，非常重要，也許只是句日常問候，卻也代表著對別人的尊重。我們常常在生活裡希望大家彼此尊重，可是我們可有一個非常明確的做法？如法國人這樣的方式，不管這個人你認不認識，都要跟對方說：「你好！」我們的社會如果懂得這樣做，那至少會讓社會氣氛和諧許多，而且彼此尊重就會變成大家每天必須要做的事。

我住在巴黎的時候，雖然很少看到鄰居，但我們進門的公共玄關，就是大家的信箱間，偶爾會遇到鄰居在拿信，大家都會彼此說句：「bonjour！」在咖啡店、麵包店、超市等等你每天都會經過的地方，你都得說bonjour！

這不打緊，最可怕的是法國人最特有的＂bisou＂就是「貼臉頰禮」，看你想跟對方貼幾次，除了見仁見智外，還有看地區、看交情、看約定俗成。比如「交情」的例子，我就在巴黎里昂車站的月臺上，看過有從外地來的老先生跟來車站接他的巴黎老先生，兩位老先生彼此貼臉多達8次，外加擁抱，可見他們是很久很久沒見了，而且有可能是從小就在一起的玩伴，所以會貼臉加擁抱！

不然在一般巴黎的社交場合，男生會主動跟女性朋友或是朋友帶來的女伴主動禮貌性的討要「貼臉頰禮」，而且頂多左臉加右臉共2次。我法國朋友Damien曾經跟我說過，他們公司的女性職員很多，每天幾乎都要進行30幾下「貼臉頰禮」，其實滿累的，通常打完一遍招呼都快一個上午了。

我朋友Damien是不色的已婚法國人，而且娶了臺灣老婆，他以前在巴黎某間飯店當櫃檯人員時，他很討厭香港旅客，他覺得他們講話嗓門很大很吵。他也是我在巴黎時的語言交換，他跟我學中文，我跟他練習法語。他後來考上法航地勤，他說他找到這麼好的工作，一輩子無憂了，可以待到退休，我第一次體驗到法國人找到好工作的幸福感。

為何我一開始說他是不色的法國人，因為據受害過的女性友人說過，有些法國人會藉討要「貼臉頰禮」為由而「揩油」！就是乘機吃女生豆腐，從貼臉頰時嘴脣乘機滑過去親女生的臉頰，而且很故意。如果你剛好不喜歡那個色色的男上司或是男色鬼，就真的很噁！所以，如果女生不想跟法國人進行貼臉頰禮，其實就主動伸出手握手即可，當你自己不熟法國人的禮節，特別是在面對你真的不熟的法國人，好友或是熟悉的人就沒關係。

回到我們說bonjour這件事，有些來臺灣教法語的外籍老師們也會在網路上宣傳說，到法國的咖啡館或是麵包店會說bonjour時，店家或是咖啡館服務生對你的態度會和善很多這件事。打招呼是必須的，但後續服務生說的話，你應該就完全「霧煞煞」，其實也沒關係啦！你就學巴黎人，冷冷看待一切，對菜單比手畫腳一番，最後離開前，把正確的錢幣數目，放在服務生遞給你的帳單小盤子裡即可。這一切都不需要多說什麼！

反正，巴黎的服務生都心知肚明，巴黎每年的觀光客如潮水般湧來，會不會用法語點菜或點飲料，他們也不在乎。在法國的消費是不需要額外付小費的，除非你想多給服務生，所以你幾乎會看到很多人都是直接付完錢就走掉，服務生看到帳單盤上有錢然後沒客人，就會過去收起帳單小盤跟喝完咖啡的咖啡杯。

巴黎的生活有種隱藏的默契，這些細節需要你坐下來好好體驗才知道！所以，很多觀察敏銳且第一次造訪巴黎的人都會說：「巴黎是需要蹲坐體會，而不是走馬看花的。」其實每座城市都一樣，住久了，就會了解其生活的潛規則，就如同我說的，「講句bonjour打開法國人的心門」吧！

本文取自布克文化出版－《巴黎啊，你為什麼叫巴黎：法國食尚作家里維帶你漫步巴黎，從塞納河、香榭大道、羅浮宮，到西堤島、蒙馬特、拱廊街、杜勒麗花園，以法式幽默訴說40個你所知道與不知道的巴黎》

關鍵字： 法國 巴黎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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