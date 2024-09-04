揪團喝！手搖飲「輕檸烏龍茶第2杯10元」只有今天

▲CoCo大杯21歲輕檸烏龍今天第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周三小確幸！人氣手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日祭出「輕檸烏龍第2杯10元」優惠，今（4）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日祭出「大杯21歲輕檸烏龍第2杯10元」超殺優惠，只要花65元就能爽喝2杯，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於你訂線上點單平台使用，也可直接進入「你訂線上點單平台」享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「21歲輕檸烏龍」是使用新鮮檸檬原汁搭配輕焙烏龍茶，再放進新鮮檸檬果片，口感清爽又消暑。

▲春陽茶事2大飲品限時買1送1。（圖／春陽茶事提供）

另外，春陽茶事至9月10日前祭出「2大飲品買1送1」限定優惠，品項有「甜杏凍烏龍」、「蜜桃紅茶」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價升級大杯，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。

「甜杏凍烏龍」是以焙火烏龍作為基底，搭配手工熬煮甜杏凍，每一口都能喝到獨特杏仁香結合清甜茶味；「蜜桃紅茶」則是人氣飲品之一，細火慢熬的蜜桃果醬結合帶有熟成果香的春陽紅茶，果茶香十足。