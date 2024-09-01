超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！9月限定吃　杏仁棒棒派皮也回歸

▲beard papa’s泰式奶茶泡芙回來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的「泰」讚了！日系泡芙專賣店「beard papa’s」超人氣「泰式奶茶泡芙」回來了，把泰式奶茶拌入卡士達醬當中製成濃郁內餡，搭配酥脆泡芙皮，大口咬下罪惡爆表；而深受鐵粉喜愛的限定派皮「杏仁棒棒」也同步回歸，9月限時開吃。

▲▼泰式奶茶泡芙有5種派皮搭配。

beard papa’s9月限定吃重磅回歸的「泰式奶茶泡芙」，選用泰式奶茶拌入經典卡士達醬中，調配出獨特「泰式奶茶卡士達內餡」，重現泰奶的濃厚風味，茶香、奶香十足，且開放搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙及杏仁棒棒等5種派皮，售價75元起，即日起至9月30日限時開賣，售完為止。

▲人氣派皮「杏仁棒棒」同步回歸。

beard papa’s9月更把人氣派皮「杏仁棒棒」搬出來，有著酥鬆口感的長條型派皮，撒上滿滿香又脆的杏仁角，香氣滿滿更增添咀嚼感，無論搭配經典香草口味或泰式奶茶口味通通沒問題，提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售此派皮。

▲COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，COLD STONE推出全新「海鹽焦糖冰淇淋」，選用鹹香海鹽焦糖製成冰淇淋，口感苦甜又帶有焦香，必吃「海鹽焦糖恰恰」，選用海鹽焦糖冰拌入海鹽焦糖餅乾、草莓碎粒增添酸甜酥脆口感，清爽又好吃；加碼還有全新冰淇淋凍飲「巧酥牛奶冰淇淋凍飲」，選用香奶冰淇淋加入鮮奶、OREO打成清涼飲品，濃郁滋味甜而不膩口。

▲3款人氣芒果冰淇淋同步回歸。

3款人氣芒果冰淇淋則同步回歸！COLD STONE選用台南芒果果泥加入香奶冰淇淋製成芒果冰淇淋作為基底，其中「芒果愛QQ」拌入愛文芒果、鮮奶油QQ晶珠，「芒果愛草莓」則是酸甜草莓結合芒果冰、軟Q小麻糬，以及「芒果甜心派對」是用芒果冰淇淋搭配愛文芒果、海綿蛋糕、白巧克力碎片；以上4款冰品、1款凍飲即日起至9月26日限時開賣。

COLD STONE歡慶新品上市，今（1）日可享「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；還有「買1送1」優惠，只要買大杯冰淇淋即送冰淇淋凍飲1杯，開放口味任選，品項依門市現場供應為主。