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亞航0元機票明中午開搶！飛馬爾地夫7千有找　越捷全航線8折

▲▼亞洲航空AirAsia。（圖／AirAsia提供）

▲亞洲航空AirAsia。（圖／AirAsia提供）

記者蔡玟君／綜合報導

機票優惠又來啦！亞洲航空AirAsia今（30日）宣布從8月31日中午12點開始，推出全航線1000萬個機位大促銷活動，台灣出發航線單程未稅0元起，適用出發日最遠可到2026年1月31日。越捷航空則為慶祝乘客數量突破2億名，即日起至9月15日為止，官網訂票輸入指定優惠碼，即可享受全航線8折優惠。

亞洲航空此次2024夏季大促銷從8月31日起連續9天於官網販售，適用出發日為2025年2月17日至2026年1月31日航班，主推「台北／高雄－吉隆坡」單程未稅0元起，來回含稅3500元有找。而每年4月潑水節為泰國重要盛事，想朝聖潑水節的熱鬧必把握此次「台北／高雄－曼谷（廊曼）」、「台北－清邁」單程未稅980元起的優惠。

日本方面，業者則有「台北－沖繩」、「高雄－東京成田」優惠，單程未稅價450元起，適用出發日為2025年2月17日至2025年3月26日航班。

▲▼馬爾地夫笛古島 • 安納塔拉度假酒店。（圖／安納塔拉度假酒店提供）

▲搭亞航前往馬爾地夫7000元有找。上圖為馬爾地夫笛古島 • 安納塔拉度假酒店。（圖／安納塔拉度假酒店提供）

針對夢幻度假地馬爾地夫，也推出吉隆坡直飛馬爾地夫馬幣8元起的價格，搭配0元機位，從台北到馬爾地夫來回含稅不到7000元，是此次大促銷推薦航點之一。同時為提升旅行體驗，AirAsia在促銷期間提供託運行李9折優惠。

▲▼越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

越捷航空為慶祝乘客數量突破2億名，即日起至9月15日，旅客只需在官網預訂機票時輸入優惠代碼「VJ200」，即可享受全航線8折優惠。

此獨家優惠適用於Eco艙等票價，可用於即日起至11月15日之間的航班。此外，越捷還推出200萬張超值機票，最低票價新台幣1680元起（不含稅及其他費用），適用於台灣至越南的所有航線，以及越南國內和國際航線。即日起至2024年8月31日，每日下午1點至3點的「黃金時段」進行限時搶購，適用航班日期為9月4日至2025年5月22日為止。

關鍵字： 亞洲航空 越捷航空 亞洲旅遊 日本旅遊 泰國旅遊 越南旅遊 優惠快訊

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