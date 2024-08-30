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人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

▲▼藏壽司人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲吉伊卡哇扭蛋活動提早喊卡，藏壽司湧入排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「藏壽司X吉伊卡哇（ちいかわ）」合作推出18款限定扭蛋，活動原定舉辦到9月22日，因消費者反應熱烈，今（30）日宣布扭蛋活動將提前於9月2日結束，消息一出不僅官網一度癱瘓，門市也湧入大批人潮排隊，現場更暫停發放現場候補號碼牌。

「藏壽司」今日一早透過臉書粉專發文表示，「原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評預計提前於9月2日結束，深表歉意，敬請見諒」，並感謝藏友們的支持；自9月2日起凡參加投盤抽扭蛋活動會抽到「吉伊卡哇」或「壽司寵物」扭蛋，同步也可至藏壽司官方網站的最新消息查詢扭蛋使用情形。

貼文一出引來大批網友留言「太離譜呀～提早20天」、「吉掰卡哇之亂結束笑死」、「誇張！紅成這樣被抽光」，討論超熱烈；藏壽司官網也因此癱瘓完全無法進入。

▲▼藏壽司人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲藏壽司中午用餐排隊人潮。

▲▼藏壽司人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲藏壽司門市貼上「暫停發放現場候補號碼牌」公告。

《ETtoday新聞雲》直擊藏壽司門市，門口出現大批人潮排隊，且號碼機停止發放，並貼上「暫停發放現場候補號碼牌」公告，今日沒有訂位恐怕吃不到。一名蔡小姐表示，是特意為了吉伊卡哇扭蛋來用餐，早上得知活動要提早結束，趕緊來再搶吃一波，「吉伊卡哇超級可愛，希望可以抽到喜歡的角色。」

對此，藏壽司稍早作出最新回應表示，因扭蛋活動提早結束消息，「流量湧入官網導致癱瘓，緊急搶修中。」提早結束原因則是因為每檔扭蛋活動皆為限量，但強調「9月4日第二波吉伊卡哇筆記本活動不變。」同步透露9月2日起至6日為混抽區間，因各門市吉伊卡哇扭蛋庫存不一，故無法確定完售時間。

關鍵字： 藏壽司 吉伊卡哇扭蛋

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