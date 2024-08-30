賞月無死角+無敵夜景！中秋到「饗 A Joy」還能享用香魚、帝王蟹

▲「饗 A Joy」可同時欣賞明月與城市夜景。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

中秋節就是吃烤肉！如果懶得採購食材，也想穿得帥氣美麗、優雅的享用美食的話，前往Buffet用餐是最佳選擇。位於台北101第86樓的「饗 A Joy」不但吃得到烤香魚、帝王蟹、日本A5和牛，還能同時欣賞月亮與台北市夜景。

饗 A Joy是饗賓餐旅集團去年7月推出的Buffet新品牌，餐廳地點就在台北101的86樓，也是「全台最高Buffet」，結合台灣在地食材打造成8大餐區，提供300多道料理，還找來「興波咖啡」、「法朋」、「冉冉茶事」等品牌聯名，選擇超豐富。

▲燒烤帝王蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

▲姿燒抱卵香魚。（圖／記者黃士原攝）

中秋節就是要吃烤肉，饗 A Joy的「熾原」炭火餐檯提供10多款肉品、海鮮與蔬果，其中炙燒A5和牛紐約客、蔥鹽薄切牛舌、燒烤帝王蟹腳、姿燒抱卵香魚是人氣必吃高級料理，其他還有黑豬五花串、黑豬頸松板、紅金鑽醬燒雞首肉、烤迷迭香紐西蘭羔羊排、香檬炭烤軟絲、根島生態草蝦雲丹燒等。

▲炙燒A5和牛紐約客。（圖／記者黃士原攝）

▲蔥鹽薄切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

▲中秋到饗 A Joy賞月也能大飽口福。（圖／記者黃士原攝）

除了炭烤區，海鮮吧「豐潮」必吃現開生蠔，肉質肥美結實且充滿彈性，還有日本白蝦、季節蝦蟹等海味，以及經典5種魚類搭配當令9種魚類的生魚片；「時濤」以日料割烹亭為主軸，首推現做的炙燒握壽司，像是A5和牛握壽司、松葉蟹握壽司、黑鮪大腹握壽司等，還有江戶前玉子燒、現握手捲等。

▲從饗 A Joy往下看的美麗夜景。（圖／記者黃士原攝）

▲饗 A Joy最夯自拍區。（圖／記者黃士原攝）

位於台北101第86樓饗 A Joy，擁有360度無死角視野，信義區的美麗城市夜景盡收眼底，也是全台北最靠近月亮的Buffet，想在中秋節賞月也沒問題，不管是剛從東方慢慢升起的橘黃色月亮，還是高掛天空上的皎潔明月，在這裡都能看得到，完全不會被建築物遮蔽。

▲饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」。（圖／饗賓餐旅提供）

此外，同樣也是高樓層的Buffet餐廳「饗饗」，近期與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V合作，打造出散發優雅咖啡香氣的咖啡歐蕾帕菲，以特製咖啡歐蕾冰淇淋，加入了烤核桃、胡桃的堅果香，上層覆蓋綿密輕盈的鮮奶奶泡，再添加少許岩鹽，最後再撒上黑糖炙燒。午、晚餐限定供應。

▲今年圓山飯店中秋烤肉派對從1樓戶外花園廣場移師到12樓大會廳。（資料照／圓山大飯店提供）

另外，圓山飯店中秋烤肉派對又來了！今年僅有一天，選在9月17日中秋節當天登場，從1樓戶外花園廣場移師到12樓大會廳，可在台北夜景環繞下，一邊品嚐主廚準備的德州煙燻豬肋排、墨西哥雞肉串、美式碳烤松葉蟹、噶瑪蘭烤香腸等燒烤料理，以及限量原住民烤全豬、熱菜區、甜點區及酒水暢飲區。

