提前半年搶訂！遊藏王樹冰滿到明年2月　業者揭「冬季4大玩法」

▲以日本藏王樹冰遊程來說，訂單能見度至明年2月 。（圖／翻攝自藏王樹冰官網）

記者彭懷玉／台北報導

出國熱潮不歇，就有旅行社業者觀察，由於各地飯店、觀賞席等較疫情前難取得，旅客會更早規劃行程，時間平均提前3至6個月以上。業者指出，以日本藏王樹冰遊程來說，訂單能見度至明年2月；長程線部份，聖誕慶典行程訂單人次較去年同期增近2成，跨年期間的杜拜煙火秀更已銷售近7成。

雄獅旅遊推薦四大冬遊提案，包含北海道破冰船免4萬、遊法國「歐洲聖誕市集」每人72,900元起，若想待在台灣，保證入住2024年新啟用武陵富野渡假村，或2023年重新裝修的福壽山國民賓館，每人5,799元起。現在下訂冬季團體旅遊行程，優惠最高可現折4,500元。

▲福壽山農場紅楓。(圖／取自福壽山農場臉書）

國內遊-住高山飯店賞楓紅、跨年演唱會迎曙光

武陵與福壽山農場高山楓紅吸引各地旅人前來，雄獅保證入住2024年新啟用武陵富野渡假村，或2023年重新裝修完成的福壽山國民賓館，每人5,799元起；或騎乘單車尋覓金色高粱田、橫跨金門大橋，感受季節限定的紅色浪漫。此外，秋冬是適合泡湯的季節，在草嶺古道健走後，大啖美味海鮮燒烤補充體力，在溫泉飯店放鬆身心。若想在台灣迎新年，則推薦參加花蓮跨年演唱會，以及到三仙台迎第一道曙光。

▲北海道搭乘紋別或網走地區的破冰船。（圖／雄獅旅遊提供）

日韓追雪季-北海道破冰船免4萬、韓國滑雪行程享冬奧指定滑雪場

日本東北藏王樹冰是熱門的雪地景點，一睹冰雪怪獸奇景之餘，還能品嚐山形牛、仙台牛舌等在地風味餐；想在北海道來趟追雪行，推薦搭乘紋別或網走地區的破冰船，及趣味雪盆活動，在銀白世界體驗冬日魅力，每人39,900元起。

▲平昌冬奧指定的海雲度假村滑雪場。（圖／HIGH1 海雲度假村提供）

喜愛滑雪的旅客，雄獅陸續推出日韓各大經典雪場行程，包括今年全新主打親子遊玩的八幡平下倉雪場、雪道變化度高的八幡平全景雪場，提供中文滑雪指導員和小班制分班教學；韓國則推薦平昌冬奧指定的海雲度假村滑雪場，擁有最長的雪道，及多種級別的滑雪道設施，無論初學或進階滑雪客都能滿足。

▲跨年到世界第一高樓杜拜哈里發塔，近距離欣賞華麗煙火秀。（圖／雄獅旅遊提供）

跨年盛會-包場雪梨煙火景觀區、入住紐約水晶球景觀房

雪梨跨年煙火秀享譽國際，雄獅獨家包場雪梨港灣最夯半戶外式餐廳座位區，將全景煙火盡收眼底，每人145,800元起。或是到美國紐約時代廣場跨年，業者推出保證入住希爾頓時代廣場飯店水晶球景觀房，輕鬆迎新年。此外，還有到世界第一高樓杜拜哈里發塔，第一排欣賞華麗煙火秀，品嚐獨特風味料理，留下難忘回憶。

▲歐洲聖誕市集。（圖／雄獅旅遊提供）

探索季節慶典-歐洲遊聖誕市集、避冬首選摩洛哥

冬季有許多精彩的節慶活動，如期間限定的「歐洲聖誕市集」，到法國每人72,900元起，漫步於香榭麗舍大道，沉浸濃厚的聖誕氛圍；威尼斯「面具嘉年華」，感受一年一度面具節遊行，還能品嚐道地義式美食。若偏愛涼爽氣候的旅客，推薦摩洛哥避寒冬，在撒哈拉沙漠體驗沙漠風情，特別安排德吉瑪廣場夜市，走訪一千零一夜的神秘氛圍。

▲摩洛哥德吉瑪廣場夜市。（圖／雄獅旅遊提供）

同時，暑假尾聲也是搶晚鳥機票的時機，易遊網整理出暑假熱門航點，以短程線來說，日本仍是買氣第一的航線，包含沖繩、東京和大阪，顯示國人對於日本旅遊的熱愛，而曼谷、首爾和香港則因擁有眾多親子樂園、血拼掃貨的選擇，銷售也相當旺。長程線則以洛杉磯、舊金山、西雅圖、巴黎和倫敦的預訂最為熱門，特別是西雅圖航點，目前直飛有長榮航空、中華航空、達美航空，以及在8月16日首航的星宇航空，共4間航司飛行，成為今年暑假美國旅遊的新興城市。

▲▼澳洲墨爾本有咖啡之都之稱，晚鳥來回票價最低13,223元起；曼谷來回含稅5,352元起，圖為泰版環球影城「Dream World夢幻世界」。（圖／易遊網提供）

此外，自從7月12日宣布泰國免簽停留天數從30天延長至60天後，短短兩周，易遊網曼谷機票預訂量較前兩周已有近兩成五成長，買氣熱度持續攀升中。目前台灣出發直飛曼谷航班穩定充足，暑假晚鳥票價部分，來回含稅5,352元起。