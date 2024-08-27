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達美樂x乾杯送100份「牛豚燒肉披薩」　發放地點、時間快看

▲達美樂披薩。（圖／翻攝自Facebook／達美樂披薩）

▲達美樂披薩明（28日）於台北龍江門市送出100份「牛豚雙花燒肉披薩」。（圖／翻攝自Facebook／達美樂披薩）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣達美樂今稍早於粉專上宣布，和「乾杯燒肉居酒屋」攜手推出全新「牛豚雙花燒肉披薩」，並於明（28日）於台北龍江門市送出100份「牛豚雙花燒肉披薩」，讓民眾免費試吃，早上10點起發放號碼牌，送完為止。

披薩業者又出新招，台灣達美樂宣布，和燒肉霸主「乾杯燒肉居酒屋」共同推出全新「牛豚雙花燒肉披薩」，準備迎接9月中秋連假烤肉商機。業者指出，現場限量獨家送出100份，另於線上抽出5份。

「牛豚雙花燒肉披薩」以乾杯超人氣的角切豚五花和嫩滑多汁的牛五花，淋上乾杯獨家秘製燒肉醬汁與台灣蔥白、白芝麻，且總重量超過7盎司​，份量感十足。為讓民眾嚐鮮，將於達美樂龍江店（台北市中山區龍江路262號）定點發放，業者指出，預計從早上10點起發號碼牌，10:30開始抽取號碼牌，11點起開放領取披薩並完成拍照上傳​，活動只到下午4點，送完為止。「牛豚雙花燒肉披薩」新產品將於8月31日起在達美樂全台門市開賣，採限量發售。

▲▼「必勝客X屋馬燒肉」推「月見五盎司菲力比薩」：加碼還有「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」、「大月亮圈圈」。（圖／業者提供）

▲「必勝客X屋馬燒肉」推「月見五盎司菲力比薩」：加碼還有「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」、「大月亮圈圈」。（圖／業者提供）

另外，「必勝客」攜手台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」，推出超狂聯名「月見五盎司菲力比薩」，選用厚實厚切菲力牛、鮮美干貝海陸雙主餐搭配果香燒肉醬，還原道地日式燒肉風味；更把中秋打卡夯品「大月亮圈圈」搬出來，今（27日）起限量開賣。

關鍵字： 達美樂 台灣達美樂 乾杯燒肉居酒屋 牛豚雙花燒肉披薩 必勝客

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