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米其林星級名單5家掉榜！教父牛排7連霸失利：讓顧客失望了

▲澳洲7+和牛老饕牛排 。（圖／教父牛排提供）

▲教父牛排一星七連霸失利 。（圖／教父牛排提供）

記者黃士原／台北報導

《台灣米其林指南2024》發布會今（27日）下午2點在台北萬豪酒店舉行，今年新增10家一星餐廳，但也有5家掉榜，其中包括6連霸一星的教父牛排、LONGTAIL與鮨野村，而Holt與Liberte'則是歇業而被除名。

今年米其林指南星級餐廳共有49家，其中包含10家餐廳新獲得一星肯定，但也有5家餐廳掉榜，分別是6連霸一星的教父牛排、LONGTAIL與鮨野村，以及歇業的Holt、Liberte'。

由鄧有癸所創的教父牛排，自2018年米其林指南登台後，就連續6年拿到一星，餐廳除了提供美國老饕、肋眼、紐約客、菲力，以及乾式熟成紐約客部位外，還有市面少見的10+純種和牛鈕約客。另有香烤豬排、澳洲羔羊排、美國龍蝦、每日鮮魚等主餐選擇，是肉食主義饕客一定要朝聖的餐廳之一。

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲教父牛排聲明 。（圖／教父牛排提供）

對於掉星，教父牛排也發出聲明，「連續6年榮獲米其林一星，很遺憾的，今年我們未能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意。未能順利摘星，表示我們做的不夠，需要加倍努力，亦是重新審視、努力的契機。我們將持續精進、再接再厲。以高品質餐飲水準、優質服務，不負客們的支持與信賴。」

LONGTAIL除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，夜貓族有了新地點來填飽肚子了。不過一手創立餐廳的主廚林明健，今年5月宣布離開，讓人難免聯想掉星是否與這件事有關。

由國城建設引進的高雄Liberté法式料理餐廳，前年拿下一星，去年8月升到二星， 不過因為與主廚武田健志結束合作，餐廳已在去年12月31日結束營業。而去年新進一星餐廳Holt，則是今年5月歇業，而此被米其林除名。

5家掉榜星級餐廳名單：
●教父牛排（一星）
●LONGTAIL（一星）
●鮨野村（一星）
●Holt（一星）
●Liberte'（二星）

▲▼2024米其林官方合作夥伴。（圖／格蘭利威提供）

▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）

關鍵字： 米其林指南

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