全台唯一星野「虹夕諾雅 谷關」新專案先看！私人露台享蕈菇晚宴

▲「虹夕諾雅 谷關」自2019年6月營運至今已逾5年。（圖／虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

時序入秋，「虹夕諾雅 谷關」將於10月2日起祭出「秋蘊泰雅」限定專案，圍繞在「泰雅族人的豐收季節」主題，旅人會先到水之庭園聆聽土地與植物的故事，還能利用台灣原生種黃藤，創作出藤編杯墊，並於私人露台享用蕈菇晚宴，享受一段滋養心靈的啟迪之旅。

▲「虹夕諾雅 谷關」秋日新專案於10月2日至12月5日開跑。



星野集團在台打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，自2019年6月營運至今已逾5年，每一季虹夕諾雅均會推出不同專案，最新的「秋蘊泰雅」專案於10月2日至12月5日開跑，以下亮點不妨筆記下來，著重質感的旅人，不妨趁暑假淡季先預約。

▲虹夕諾雅 谷關的水之庭園中，蘊藏許多昔日泰雅族人的傳統藥草及生活痕跡。



亮點一：霧步呢喃

虹夕諾雅 谷關的水之庭園中，蘊藏許多昔日泰雅族人的傳統藥草及生活痕跡。旅客將與當地出身的服務人員一同漫步於此，探索過去作為織品原料的苧麻，以及天然火種的二葉松等，為旅程揭開序幕。

▲將由在地泰雅族老師示範多種獨特的編織技法，教旅客親手以台灣原生種黃藤，創作出藤編杯墊。



亮點二：沐浴於泰雅文化

黃藤自古以來遍布於台灣的海岸，至海拔2000公尺的高山地帶，將由在地泰雅族老師示範多種獨特的編織技法，教旅客親手以台灣原生種黃藤，創作出藤編杯墊，同時也讓這逐漸被遺忘的泰雅技藝傳承下去。在藤編製作過程中，服務人員將準備族人的傳統點心「香蕉糯米飯」與「馬告紅茶」。

▲晚餐享用前菜、湯品、主餐、燉飯及甜點的5道料理。



亮點三：私人露台享蕈菇晚宴

晚宴選用松露與多種本地香菇，例如黃金蟲草菇、舞菇及巴西蘑菇等，精心設計了前菜、湯品、主餐、燉飯及甜點的5道料理，並佐以與其相襯的威石東白中白氣泡酒。旅客將在專屬包廂的私人露台，品嚐料理長特製的蕈菇晚宴，伴隨著山間徐徐微風，享受一場味蕾、心靈皆飽足之緩慢旅行。

▲剛開幕時一房難求的「虹夕諾雅 谷關」，暑假期間是溫泉度假村的淡季，不妨趁此時提前預約10月後的來訪。



由於度假村坐落於海拔800公尺的群山環抱的溪谷中，較平地能先感受到秋日沁涼，全客房皆備有半露天溫泉，辦理入住後就能先浸泡在「美肌之湯」之中，房型部分則大多規劃為樓中樓型態，從23坪起跳的「水明」，到「月見」、「風音」、「森羅」、「山霞」等5種房型，共49間房，最寬敞為65坪的「森羅」房型，可容納7人。

另外，遠雄遊憩事業看好台中觀光前景，今年1月鎖定北屯區再開第3間潮旅品牌「悅樂旅店·台中文心」，全棟共有59間客房，空間自8坪至12坪不等，部分房型設有浴缸。自台中高鐵轉乘捷運至崇德文心站步行10分鐘即可抵達，鄰近美食一級戰區北平商圈、崇德商圈，距離洲際棒球場也只需10分鐘車程。