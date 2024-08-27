訂閱制旅宿平台興起！繳年費「平日無限次住飯店」　最高年省10萬

▲訂閱制旅宿平台興起。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

新型態旅宿平台不斷推陳出新，提供旅客更多元選擇。敦謙國際旗下「玩趣OneTrip訂閱制旅遊平台」，設計出預繳年費，即可於平日無限次入住合作飯店或民宿，房源遍及全台，預估最高一年可省下超過10萬元住宿費；日本新創品牌旗下的「HafH」則以訂閱制方式，讓旅客享有穩定訂房價格，不必擔心價格忽高忽低。

▲玩趣OneTrip訂閱制旅遊平台推出繳年費平日無限次入住。（圖／翻攝自官網）

「玩趣OneTrip訂閱制旅遊平台」近日併入敦謙國際旗下，該旅宿平台最大特點，就是旅客加入VIP會員，預繳年費1萬9800元，即可在一年內於平日無限次入住飯店或民宿，平均每月住一晚就回本，根據平台官網指出，最高可年省超過10萬元住宿費。

▲全台雀客指定飯店都能使用。（圖／記者徐文彬攝）

目前平台適用房源包括敦謙旗下旅宿：雀客快捷高雄愛河、台中福星，雀客旅館台北信義、台北松江、台北內湖、雀客嗨夫、新北蘆洲、台中中山、台中自由、台中青海等，在花蓮、台東、嘉義、苗栗等縣市也有房源提供服務。

不過使用該訂閱制旅遊平台也有限制，首先，每個VIP會員帳號僅限本人使用；除了假日無法使用外，每次僅能預訂入住1晚，或連續2晚，入住後次日早上10點後才可再預約下一次入住。即日起至9月15日為止，為慶祝平台滿一周年，加入不只可以獲得免費30天延長，還有機會抽中大阪雙人來回機票。

▲HafH訂閱制旅宿平台。（圖／翻攝自官網）

同樣提供訂閱制服務的還有日本旅宿科技新創KabuK Style旗下的「HafH」，該品牌是全球第一家也是規模最大的訂閱制旅宿平台，成立四年至今已擁有超過7萬名用戶，累積足跡更遍布30個國家、500座城市，並有高達2000多家飯店業者的簽訂合作協議，台灣人最愛的日本更有如三井花園、星野集團旗下OMO酒店適用。

▲透過「HafH」還可入住OMO7大阪。（圖／星野集團提供）

「HafH」特色在於解決 OTA訂房價格波動大的痛點，用戶得以「訂閱制」付費方式，享有穩定訂房價格，還有儲蓄代幣機制優勢獲得青睞，無論是民宿、商務旅館到豪華飯店等各類型旅宿選擇，在淡、旺季或平、假日，同一房源與房型所需代幣數皆維持一致價格。

旅客只需支付49.99美金月費( 約新台幣1500元)，即可加入 「HafH Coins」生態系中，獲得200 HafH Coins，並可持續累積使用；若短期無需續用，還能選擇進入「休眠會籍」狀態，暫停付費訂閱會籍並保留既有HafH Coins數量。