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把握夏天尾巴！全台唯一高空透明泳池酒店4999起　4人入住免加價

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

把握暑假尾聲，高雄承億酒店推出好友住房專案，雙人入住4999元起，即日起至9月2日開放預訂，且若在9月10日前入住，還可享四人入住免加價。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店客房示意圖。

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，成為許多旅人來到高雄的第一住宿首選！此次承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴　好友住房專案」，享雙人入住4999元起、不含早餐，適用入住日期為即日起至11月29日，若在9月10日前入住，再享四人入住不加價，如需早餐可現場加購。

▲▼義大遊樂世界,義大天悅飯店,義大皇家酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲義大皇家酒店。（圖／ETtoday資料照）

高雄義大皇家酒店自9月1日起至10月31日止，祭出「秋享好時光」住房專案，對於想盡情體驗飯店設施的遊客，入住豪華客房一晚，搭配翌日自助式早餐2客，專案價4388元起，立即預訂即可獲得專案加碼，享免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客，平均每位1100元就能享受星級服務。

或也可選擇入住豪華客房一晚，含翌日自助式早餐2客及義大遊樂世界成人票2張，專案優惠5688元起，即刻預訂同樣可享有專案加碼優惠，免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客及樂園兒童門票2張，直接現省超過2300元。

另外，無論是選擇盡情體驗飯店千坪設施，還是闔家瘋遊義大遊樂世界任一方案，飯店皆再加碼依入住人數贈送摩天輪搭乘券，讓民眾結束一天的忙碌行程後，再搭乘摩天輪一覽港都的璀璨夜景。

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