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北部飯店貼「海灘猛男照」逾2萬人按讚　網暴動：突然不會游泳了

▲福容大飯店福隆貼出海灘猛男照，引來逾2.1萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／福容大飯店 福隆 ）

▲福容大飯店福隆日前貼出海灘猛男照，竟引來逾2.1萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／福容大飯店 福隆）

記者彭懷玉／台北報導

再過幾天就是鬼門關，想趁秋老虎肆虐時再赴海灘玩水還有機會，有飯店業者日前貼出猛男救生員的照片，短短三天就突破2.1萬個讚，以及2000多則留言，網友直呼「這太可以，為了這個媽媽願意下水！（平常只在岸邊那種）」、「請求救援！」、「啊啊我突然不會游泳」。

▲2024福隆國際沙雕藝術季,福隆沙灘粉紅小屋,福容大飯店福隆,Hobie雙體帆船。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福隆沙灘長達數千公尺的黃金海岸線、內河及外海的雙重景觀，從日治時期就是知名海水浴場。（圖／記者彭懷玉攝）

福隆沙灘長達數千公尺的黃金海岸線、內河及外海的雙重景觀，從日治時期就是知名海水浴場，政府委外由福容飯店經營後，長期派駐救生員戒備，維護民眾戲水安全，因此成人一位需收門票220元、孩童145元，是北台灣設備最完善的海水浴場。業者指出，目前共有近20名救生員輪值，假日平均8-10名上班，救生員們會配合海水浴場開放時間進駐，一直到10月東北季風來臨之前。

▲福容大飯店福隆貼出海灘猛男照，引來逾2.1萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／福容大飯店 福隆 ）

▲業者指出，目前共有近15名救生員輪值，假日平均8-10名上班，救生員們會配合海水浴場開放時間進駐，一直到10月東北季風來臨之前。（圖／翻攝自Facebook／福容大飯店 福隆 ）

飯店業者在粉專上貼出了深夜福利文，不是飯店促銷優惠，而是分享猛男救生員的照片，讓網友直呼太養眼，紛紛留言表示「這太可以，為了這個媽媽願意下水！（平常只在岸邊那種）」、「請求救援！」、「啊啊我突然不會游泳」、「突然覺得不會游泳是一件好事」。業者指出，福隆海水浴場每日配備足量救生員戒護遊客的戲水安全，也提醒遊客如果到海邊玩，也請務必聽從救生員指示，安全戲水最重要。

▲2024福隆國際沙雕藝術季,福隆沙灘粉紅小屋,福容大飯店福隆,Hobie雙體帆船。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，福隆海水浴場「2024福隆沙雕藝術季」只到10月13日止，線上購票220元就送冰棒乙支，無需再付海水浴場門票。

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