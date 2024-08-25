貓空就有向日葵！明鏡池畔開得茂盛　順遊賞茶新路線、竹柏參道

▲「樟樹步道」還未9月就迎來向日葵綻放。（圖／北市大地處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

貓空不只是台北品茗、賞景的好去處，如今還有向日葵妝點樟樹步道！順著平緩步道前行，沿途可收進花海景觀，明鏡池畔、梯田都佈滿向日葵，成千上萬朵綻放猶如金黃色的小太陽，給人溫暖療癒的感受。

▲「樟樹步道」明鏡池畔佈滿向日葵。



位於台北大縱走第7段路線的「樟樹步道」，還未9月就迎來向日葵綻放，這裡的花海是台北市政府與當地居民長期合作維護的成果，今年最尾聲的花種向日葵已逐步綻開，而明年1、2月將有魯冰花、6月會迎來波斯菊花季。

▲「樟樹步道」梯田花景盛況，給人無限療癒感。



除了賞花，位於田寮橋旁的「貓空水土保持園區」，去年底延伸出一條全新的賞茶路線，步道沿途樹木茂盛且平緩好走，一家大小可沐浴在濃郁芬多精之中，遠離都市塵囂。步道同時銜接了石獅腳步道及樟樹步道，擴展了原有的步道網絡，旅客上山時又多了新的選擇。

▲田寮橋旁「水土保持茶園步道」一樣平坦好走。



大地處科長蔡正發說，一日遊建議可從貓空纜車開始，然後在貓空茶區小憩，品嚐一壺當地的茶香，親子族可前往台北市立動物園，與家人一探動物們的生活；或者在晚上沿著歷史韻味的竹柏參道，依循著光的指引，到指南宮參拜祈福，感受這座古剎的莊嚴與平靜。

▲提醒前來的旅客，請勿進入花田或任意採摘，讓每位來訪的人都能欣賞到最完整、原始的向日葵花海。



提醒前來的旅客，請勿進入花田或任意採摘，讓每位來訪的人都能欣賞到最完整、原始的向日葵花海。至於交通方面，由於樟樹步道附近停車位不多，建議搭乘貓空纜車於貓空站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口，或是搭「棕15」或「小10」公車，於「貓空纜車站」下車，同樣徒步約6分鐘可抵達。