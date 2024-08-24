台南「321巷藝術聚落」回歸！日式老屋逛文博會　還能按摩泡足湯

▲台南市定古蹟「321巷藝術聚落」成為2024台灣文博會台南概念展區的3大展區之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

2024台灣文化創意博覽會（以下簡稱文博會）首度移師台南舉行，其中地方館「台南概念展區」已經率先開展，藉由此次展覽，經過4年整修的日式建築群「321巷藝術聚落」，作為重點展區於文博會期間對外開放，本篇就告訴你園區內亮點，看一座座日式建築化身為保健室、圖書館、自然實驗室等不同教室，展現台南400年歷史變遷，甚至還能享按摩、泡足湯。

▲今年文博會台南概念展區以「Lesson：D」為主題，將整個台南市變成一座大型歷史學校。（圖／記者蔡玟君攝）

今年文博會台南概念展區將整個台南市變成一座大型歷史教室，並以「Lesson：D」做為主題發想。策展人表示，當初收到策展提案，希望將整個台南形塑成校園，因此結合課程的英文「Lesson」與代表台南身份證字號英文字母「D」，中間放上冒號，與英文字母結合又形成一個表情符號，期望以有趣活潑的展覽內容，讓觀者欣賞台南數百年發展下的藝術、工藝、農產、文學、生活社會記憶面貌。

▲321巷藝術聚落睽違4年，趁著此次文博會期間限定對外開放。（圖／記者蔡玟君攝）

而作為「Lesson：D」三大展區之一的「321巷藝術聚落」，是台南重要的日式建築聚落群古蹟，日據時代為「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，台灣光復後經國防部接收，又成為成大的教師宿舍。後由於建築老舊，2020年暫時關閉、啟動修復工程，趁著此次文博會10天展期，作為展區之一期間限定對外開放。

▲321巷藝術聚落以「校本部：不會考的必修課」為主題策展。（圖／記者蔡玟君攝）

321巷藝術聚落以「校本部：不會考的必修課」為主題，規劃出14堂課程， 發展出圖書館、人文實驗室、美術教室、體育館、16年24班等多元展覽空間及動態互動裝置。

▲「16年24班」展覽空間，結合AI科技，讓民眾能體驗寫出架空台南、甚至台灣發展歷史。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼民眾可利用搖桿操作，在每個影響台南發展重要的歷史時間點如果做出不同選擇，透過AI演算，看看會發生什麼事。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼寫出的結果會印成報紙供閱覽。（圖／記者蔡玟君攝）

例如「16年24班」空間，以荷蘭人於1624年進入台南、建立政權那年開始發想，與科技藝術團隊「第二宇宙辭典」團隊合作，民眾利用遙控桿操作，與AI科技共同撰寫「如果台南？」的架空歷史故事。如果在每一個重要影響台南發展的歷史時間點中發生變化，那會發生什麼事？有趣的架空宇宙更會在另一展間中印出「報紙」，並掛在牆上供民眾閱覽。

▲▼誠品書店作為「圖書館」進駐展區開快閃店。（圖／記者蔡玟君攝）

誠品書店則成為「圖書館」進駐，開設快閃店，販售結合台南歷史、文化的選書，同步匯集台南在地文創設計、生活選品，甚至有日本超軟Ｑ人氣插畫「mofusand貓福珊迪」的相關周邊在此販售。

▲▼由台南在地文化場域「StableNice BLDG.+Loftice」雙品牌打造「創意台南新錢湯：酸體部好湯」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼提供泡足湯、腳底按摩服務。（圖／記者蔡玟君攝）

「保健中心」則由台南在地文化場域「StableNice BLDG.+Loftice」雙品牌聯合組成，以關子嶺溫泉觀光產業為發想，打造期間限定「創意台南新錢湯：酸體部好湯」，不僅有一系列T恤、吊飾、毛巾、貼紙等文創周周邊，現場更提供泡足湯與按摩服務，民眾可以選擇單純泡腳，或足湯加腳底按摩，更有「足湯+腳底按摩+肩頸按摩」服務，展覽逛累了，剛好來此放鬆一下。

▲▼「人文實驗室」展出台南神明信仰與工藝。（圖／記者蔡玟君攝）

「人文實驗室」內展出台南藝術家楊育維以及台南在地企業「仁美商標」合作，運用緹花織布技術，展現台南信仰如何影響在地繡藝、木雕等工藝發展，甚至融入當時社會生活樣貌。

▲▼321巷戶外草皮展出高達10公尺的「巷仔貓」必拍。（圖／記者蔡玟君攝）

戶外區也有許多活動，最受矚目的就是台南概念展區的吉祥物「巷仔Niau（貓）」公仔，在321巷藝術聚落戶外草地上，有一座高達10公尺、翹著屁股伸懶腰的巷仔貓展出，可是此次必拍打卡地標。

2024台灣文化創意博覽會地方館「台南概念展區」從即日起展出至9月1日為止，而主題館則從8月26日起至9月1日期間在臨近高鐵台南站的大台南會展中心登場，超過百個IP品牌齊聚，將整座台南市變成大型文創展館，可是近期到台南不可錯過的盛事。